Вишукано, як у Парижі. Рецепт картоплі гратен дофінуа

Це картопляна запіканка, але вона готується зі спеціями та вершками і стає дуже ніжною та смачною.

Гратен дофінуа — це картопляна запіканка по-французьки, яка готується з тонких скибочок картоплі, вершків, сиру, часнику та мускатного горіха. Ця страва має давню історію і вважається одним із найвишуканіших гарнірів у французькій кухні.

Гратен дофінуа подається гарячим або теплим, з м'ясом, рибою чи овочами. Фокус розкаже, як його приготувати.

Гратен дофінуа

Інгредієнти:

800 г картоплі;

200-300 мл вершків (20-33% жирності);

2 лаврові листи;

1/2 ч. л. мускатного горіха;

2 зубчики часнику;

100 г пармезану (або грюєра);

сіль та перець, вершкове масло.

Розігрійте духовку до 180 градусів. Картоплю почистьте, помийте та наріжте тонкими скибочками ножем або за допомогою мандоліни. Не промивайте нарізану картоплю, щоб не змити крохмаль, який знадобиться для загусання вершків.

Нарізану картоплю викладете в широку каструлю або сотейник, залийте вершками (вони повинні повністю покривати картоплю), додайте сіль, перець, роздавлені зубчики часнику, мускатний горіх і лавровий лист. Поставте на середній вогонь, доведіть до кипіння та варіть 5-7 хвилин. Якщо вершки сильно загуснуть, ви можете додати трохи молока.

Лавровий листок і часник видаліть. Перекладіть половину картоплі з вершками у форму для запікання і посипте зверху половиною тертого пармезану, потім викладіть другу половину картоплі, шматочок вершкового масла і знову посипте сиром, що залишився.

Запікайте гратен у духовці протягом 30 хвилин. На поверхні гратена має утворитися рум'яна скоринка.

Готовий гратен дофінуа вийміть із духовки та дайте трохи охолонути, щоб сирно-вершковий соус злегка загуснув. Подавайте гарячим або теплим, нарізуючи шматочками.

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