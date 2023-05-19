Курячі фрикадельки з песто — найпростіша закуска на кожен день

Лінь готувати чи прийшло багато гостей? Ці курячі фрикадельки врятують вас в обох випадках.

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Всього пів години часу та найсмачніші курячі фрикадельки за рецептом від Фокуса готові! Якщо все зробите правильно, то вони вийдуть соковитими, ароматними й відмінно поєднуються з пастою або овочами.

Для приготування фрикадельок потрібно лише кілька інгредієнтів: фарш із курки, цибуля шалот, сухарі, пармезан, песто, яйце, сіль та перець. Песто можна купити готове або зробити самостійно з базиліку, горіхів, часнику, оливкової олії та сиру.

Курячі фрикадельки з песто

складові

500 г фаршу з курки;

1 лук-шалот, дрібно нарізаний;

50 г сухарів;

50 г тертого пармезану;

4 столові ложки песто;

1 яйце;

сіль та перець на смак;

рослинна олія для змащування дека.

Попередньо розігрійте духовку до 200 градусів. Застеліть лист папером для випічки й змастіть його олією. У середній мисці змішайте фарш із курки, цибулю шалот, сухарі, пармезан, песто, яйце, сіль та перець. Перемішайте лопаткою чи руками до однорідності.

Сформуйте із суміші кульки діаметром близько 4 см і викладіть їх на підготовлений лист. Злегка оббризкайте їх улюбленою олією. Поставте лист в духовку і запікайте фрикадельки протягом 20-25 хвилин або до тих пір, поки вони не досягнуть внутрішньої температури 74 градуси.

Вийміть деко з духовки, і подавайте фрикадельки з улюбленою стравою з пасти або овочами. Смачного!

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