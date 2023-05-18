Курка адобо – філіппінська класика на обід

Незважаючи на те, що це азійська страва, її приготування не займе багато часу або зусиль.

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Курка адобо — це пікантно кисла, насичена часником страва, рецепт якої вам пропонує Фокус. Найкраще, як і будь-яке м'ясо по-азійськи, цю курку подавати з рисом, щоб він увібрав соус. Це класичний філіппінський рецепт, який швидко готується тушкуванням курятини. Іноді до курки можна додати шматочки свинячого черевця, що підіймає смак на більш високий рівень.

Курка адобо

Інгредієнти:

1 ціла курка (близько 1,5 кг), оброблена на 8 частин;

1/2 склянки (120 мл) білого оцту;

1/4 склянки (60 мл) соєвого соусу;

1/4 склянки (60 мл) курячого бульйону (або води);

1 столова ложка цукру;

1 чайна ложка чорного перцю у зернах;

4 лаврові листи;

8 зубчиків часнику, розчавлених;

2 столові ложки олії;

Сіль на смак.

У великій мисці змішайте шматки курки з оцтом, соєвим соусом, перцем, лавровим листям і часником. Перекладіть мариновану курку та рідину у пластиковий пакет або закритий контейнер. Маринуйте в холодильнику щонайменше 6 годин або до одного дня.

Перекладіть мариновану курку та рідину у великий горщик чи сковороду з товстим дном. Додати бульйон (або воду) і цукор і доведіть до кипіння на високому вогні.

Зменшіть вогонь до середнього та варіть курку під кришкою до м'якості, періодично перевертаючи її, близько 30 хвилин. Викладіть курку з горщика і приправте сіллю на смак.

Розігрійте олію на великій сковороді на середньо-високому вогні. Обсмажуйте шматки курки до хрусткої скоринки з обох боків, по 3-4 хвилини з кожного боку. Подавайте курку або гарячою з рисом і улюбленим соусом.

Смачного!

А ще на обід ви можете приготувати курку з куркумою за особливим рецептом.