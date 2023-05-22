Круглий омлет з капустою та грибами: можна брати із собою куди завгодно

Напевно, це найзручніший і найсмачніший сніданок, який ви куштували.

Цей омлет у формі мафінів за рецептом Фокусу можна легко приготувати заздалегідь або розігрівати вранці. Яєчні мафіни – це невеликий порційний омлет, запечений у формах для десерту.

Круглий омлет із капустою та грибами має ніжну текстуру, а також містить багато білка та овочів. У цьому рецепті використовуються свіжа капуста, печериці, сир та спеції для надання аромату та ситності. Ви можете експериментувати з різними овочами, сирами та травами на ваш смак. Цей омлет відмінно зберігається в холодильнику або морозилці та легко розігрівається в мікрохвильовій печі або духовці.

Круглий омлет з капустою та грибами

Інгредієнти:

5 великих листків свіжої капусти, без стебел, грубо нарізаних;

3-4 великі капелюшки печериць, очищених і грубо нарізаних;

перець чилі або копчена паприка на смак (за бажанням);

2 столові ложки вершкового масла, розділені;

60 мл молока;

9 великих яєць;

сіль на смак.

Приготуйте яєчну суміш. Для цього додайте капусту та печериці в кухонний комбайн та подрібніть імпульсами до того, як вони стануть дрібними шматочками. Ви також можете нарізати овоч ножем, якщо у вас немає кухонного комбайна.

У великій сковороді на середньому вогні розплавте 1 столову ложку масла. Додайте капусту, печериці, перець чилі або паприку (якщо використовуєте) та 1/2 чайної ложки солі. Обсмажуйте, помішуючи, близько 15 хвилин, допоки овочі не стануть м'якими й не випарується зайва рідина. Перекладіть овочеву суміш у невелику миску та охолодіть у холодильнику.

У мисці змішайте яйця, молоко та 1/2 чайної ложки солі, що залишилася. Збийте до однорідності та піни. Розігрійте духовку до 180°C. Змастіть формочки для мафінів маслом, що залишилося. Поступово розподіліть овочеву суміш по формах для мафінів, заповнюючи кожну приблизно на третину.

Акуратно налийте яєчну суміш поверх овочевої суміші, заповнюючи кожну форму майже до країв. Запікайте омлет у духовці близько 20 хвилин, доки він не стане твердим по центру. Після приготування дайте яєчним мафінам трохи охолонути перед вийманням із форм. Подавайте їх гарячими або кімнатної температури.

Смачного!

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