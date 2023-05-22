Найсмачніший десерт за пару хвилин: рецепт вафельного торта з консервованими персиками

Готовий торт краще на декілька годин поставити в холодильник.

Вафельні коржі — один із улюблених продуктів багатьох господинь, оскільки з ними можна готувати безліч страв, починаючи від фарширування і закінчуючи десертами. Готуються вони дуже швидко і не вимагають замісу та розкочування тіста, а також випікання коржів. Пропонуємо вам приготувати вафельний торт із консервованими персиками за рецептом з блогу "Рецепти щодня". Він буде смачний сам по собі і стане чудовим доповненням до чаю чи кави.

Торт із вафельних коржів із консервованими персиками.

Інгредієнти:

вершки 33% – 200 мл;

цукрова пудра – 2-3 ст. л;

крем-сир – 200 г;

консервовані персики – 200 г;

вафельні коржі – 5-7 шт.

кокосова стружка – до смаку.

Спосіб приготування:

Добре охолоджені вершки збити міксером у густу піну із цукровою пудрою. Додати туди крем-сир, збити на низькій швидкості до однорідності.

Персики нарізати тонкими скибочками. Вафельний корж змазати кремом, зверху викласти шматочки персиків. Повторювати шари, доки не закінчаться інгредієнти.

Верх торта змастити кремом, посипати кокосовою стружкою та прикрасити персиками. Готовий торт поставити на декілька годин у холодильник, щоб він добре тримав форму.

Раніше Фокус писав, як приготувати торт "Медовик" у стилі "Панчо".