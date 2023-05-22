Неймовірний смак: рецепт попкорну з медом та імбиром
Попкорн з таким смаком ви не купите ніде!
Попкорн зараз можна купити в будь-якому супермаркеті, кінотеатрі або спеціальному кіоску. Однак, якщо хочеться чогось особливого, рекомендуємо приготувати попкорн вдома, додавши йому медово-коричного смаку. Такий вам точно ніде не продадуть, тому сміливо готуйте його самі за допомогою рецепту з блогу "Рецепти кожен день".
Попкорн з медом та імбиром
Інгредієнти:
- кокосове масло – 5 ст. л.
- зерна для попкорну – 120 г;
- мед – 2 ст. л;
- арахісова паста – 2 ст. л;
- мелена кориця – 1 ч. л;
- ванільний екстракт — 1/2 ч. л.
Спосіб приготування:
У глибокій сковороді або каструлі з товстим дном розігріти три столові ложки кокосової олії. Всипати туди кукурудзяні зерна для попкорну. Накрити кришкою та зменшити вогонь до мінімуму. Смажити три-чотири хвилини, періодично струшуючи сковороду і не допускаючи підгорання. Пересипати попкорн у миску.
У каструлі розтопити масло, що залишилося, додати мед.
Вимкнути вогонь. Додати арахісову пасту, корицю та ванільний екстракт, перемішати все до однорідності. Всипати в соус попкорн та перемішати. Наш найсмачніший попкорн готовий.
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