Неймовірний смак: рецепт попкорну з медом та імбиром

Попкорн з таким смаком ви не купите ніде!

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Попкорн зараз можна купити в будь-якому супермаркеті, кінотеатрі або спеціальному кіоску. Однак, якщо хочеться чогось особливого, рекомендуємо приготувати попкорн вдома, додавши йому медово-коричного смаку. Такий вам точно ніде не продадуть, тому сміливо готуйте його самі за допомогою рецепту з блогу "Рецепти кожен день".

Попкорн з медом та імбиром

Інгредієнти:

кокосове масло – 5 ст. л.

зерна для попкорну – 120 г;

мед – 2 ст. л;

арахісова паста – 2 ст. л;

мелена кориця – 1 ч. л;

ванільний екстракт — 1/2 ч. л.

Спосіб приготування:

У глибокій сковороді або каструлі з товстим дном розігріти три столові ложки кокосової олії. Всипати туди кукурудзяні зерна для попкорну. Накрити кришкою та зменшити вогонь до мінімуму. Смажити три-чотири хвилини, періодично струшуючи сковороду і не допускаючи підгорання. Пересипати попкорн у миску.

У каструлі розтопити масло, що залишилося, додати мед.

Вимкнути вогонь. Додати арахісову пасту, корицю та ванільний екстракт, перемішати все до однорідності. Всипати в соус попкорн та перемішати. Наш найсмачніший попкорн готовий.

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