Мегашоколадний брауні з маскарпоне: покроковий рецепт неймовірного десерту (відео)

Якщо немає маскарпоне, для приготування десерту можна взяти будь-який інший вершковий сир.

Брауні — це традиційний американський десерт, який сподобався ласунам по всьому світу. Він являє собою шоколадне тістечко характерного коричневого кольору, звідки і назва (англ. brown — "коричневий"), прямокутні шматки нарізаного шоколадного пирога. Залежно від рецепту може мати консистенцію торта, кексу або печива. Мільйони господарок із задоволенням готують його вдома. Сьогодні ми пропонуємо приготувати брауні з маскарпоне за рецептом кулінарної блогерки Юлії Симончук. Виходить мегасмачно, а з рецептом впорається навіть той, хто не дуже любить готувати.

Мегашоколадні брауні з маскарпоне

Інгредієнти (форма – 24х24 см):

шоколад (від 50% какао) – 300 г;

вершкове масло кімнатної температури – 200 г;

цукор – 200 г;

яйця – 6 шт;

борошно – 150 г;

кукурудзяний крохмаль – 2 ст. л.

Сирний прошарок:

маскарпоне – 500 г;

цукор – 70 г;

яйця – 2 шт;

ванільний цукор – 1 п.

Спосіб приготування:

Шоколад розтопити на водяній бані чи в мікрохвильовій печі. Масло кімнатної температури збити з цукром до кремоподібної суміші. По одному додати яйця, збиваючи масу після кожного. Сюди додати розтоплений шоколад і ще раз збити.

Додати просіяне борошно з крохмалем, перемішати до однорідності.

Маскарпоне (можна взяти інший вершковий сир) збити з цукром (звичайним і ванільним) та яйцями до однорідності.

У змащену маслом і застелену пергаментом форму викласти майже все шоколадне тісто, трохи залишити на верх. Далі викласти сирний шар та зверху — кілька ложок залишеного шоколадного. Шпажкою провести, роблячи візерунок, і випікати в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 45-50 хвилин до того стану, коли боки "схопляться", а серединка "трястиметься". Залишити вистигати при кімнатній температурі, після чого відправити на 2-4 години в холодильник.

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