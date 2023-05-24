Дуже смачно та просто. Рецепт лимонного торта з меренгою

Цей десерт з цитрусовим ароматом точно припаде вам до смаку.

Лимонний торт із меренгою зазвичай готують в Італії, яка славиться своїми цитрусовими. Так що, коли готуватимете його вдома, постарайтеся вибрати соковиті та смачні лимони. Так торт вийде ароматнішим. Як його приготувати, розповість Фокус.

Лимонний торт з меренгою

Для бісквіта:

4 яйця;

200 г цукру;

200 г борошна;

1 ч. л. розпушувача;

дрібка солі.

Для лимонного крему:

4 жовтки;

150 г цукру;

100 мл лимонного соку;

цедра одного лимона;

100 г вершкового масла.

Для меренги:

4 білки;

200 г цукру;

дрібка солі.

Розігрійте духовку до 180 градусів і змастіть форму для випікання олією або вистеліть пергаментом. Збийте яйця із цукром у пишну піну. Додайте муку, розпушувач і сіль і акуратно перемішайте тісто.

Вилийте тісто у форму та випікайте близько 25 хвилин або до золотистого кольору. Перевірте готовність бісквіта зубочисткою. Остудіть бісквіт і розріжте його на два коржі.

Для приготування крему лимонного збийте жовтки з цукром в каструлі на слабкому вогні. Додайте лимонний сік, цедру та масло і варіть, помішуючи, до загусання. Остудіть крем.

Для приготування меренги збийте білки зі щіпкою солі до утворення піків. Поступово додавайте цукор і продовжуйте збивати до того, як меренг стане блискучою і стійкою.

Зберіть торт, промазуючи кожен корж кремом лимонним і зверху прикрасьте меренгою. Підсмажте меренги у духовці або пальником до золотистого кольору. Цедри можна додати більше, якщо вам хочеться, щоб цитрусовий аромат був сильнішим.

До цього десерту ви можете приготувати смачний коктейль із шампанського з полуницею.