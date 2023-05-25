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Смачний і ситний. Рецепт салату "Пікаділлі"

Фото: Скріншот | Салат "Пікаділлі"

Поєднання картоплі та оселедця надає цьому салату особливого смаку.

Салат "Пікаділлі" — це традиційний англійський салат, який подають як закуску. Він складається з картоплі, цибулі, оселедця та пікантної заправки з олії, оцту та гірчиці. Цей салат названий на честь знаменитої площі в Лондоні, де розташовані багато ресторанів та кафе. Салат "Пікаділлі" дуже просто приготувати і Фокус розповість як саме.

Салат "Пікаділлі"

Інгредієнти:

  • 500 г картоплі;
  • 2 цибулини;
  • 200 г оселедця;
  • 4 ст. л. олії;
  • 2 ст. л. оцту;
  • 1 ч. л. гірчиці;
  • зелень петрушки;
  • сіль до свого смаку.

Картоплю відваріть у мундирі, остудіть, очистить і наріжте кубиками. Цибулю очистить і наріжте тонкими півкільцями.

Оселедець наріжте невеликими шматочками.

У мисці змішати олію, оцет, гірчицю та сіль.

У великому салатнику скласти картоплю, цибулю та оселедець, полийте заправкою і перемішайте. Посипте зверху зеленню петрушки та подавайте.

Також з оселедця ви можете приготувати смачний форшмак за одеським рецептом.