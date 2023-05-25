Найпростіший шоколадний десерт з ряжанки: легкий рецепт для профі та кулінарів-початківців

При подачі желе можна посипати кокосовою стружкою, подрібненими горіхами або тертим шоколадом.

Якщо хочеться чогось смачного, а в холодильнику продуктів не густо, рекомендуємо приготувати дуже простий, але від цього не менш смачний десерт на ряжанці. На нього ви витратите зовсім небагато часу, а смак вас по-справжньому порадує. Ділимося рецептом з блогу "Рецепти щодня".

Найпростіший шоколадний десерт із ряжанки

Інгредієнти:

ряжанка — 450 мл;

желатин – 20 г;

какао-порошок – 2 ст. л;

вода – 50 мл.

Спосіб приготування:

Желатин залити водою кімнатної температури. Розмішати його та залишити набухати приблизно на 40 хвилин. Коли відведений час мине, розтопити желатинову масу в мікрохвильовій печі, але не доводити до кипіння.

Відразу після цього рідину необхідно процідити через сито, а потім дати їй охолонути.

Поки маса остигає, цукор слід змішати з какао, влити ряжанку та желатин, все – кімнатної температури. Перемішати, доки цукор не розчиниться, а маса не стане приємного однорідного кольору без грудочок.

Розлити желе у форми, креманки або звичайні склянки і прибрати в холодильник на кілька годин до повного застигання.

При подачі желе можна посипати кокосовою стружкою, подрібненими горіхами або тертим шоколадом.

Раніше Фокус писав, як швидко приготувати хачапурі по-мергельськи.