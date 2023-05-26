Оригінальне поєднання. Рецепт салату з куркою та фініками

Це солодко-гострий салат, який підійде для святкового столу або легкого обіду.

Поєднання фруктів та м'яса іноді здається дивним, але насправді вони чудово доповнюють одне одного. З фруктів та ягід роблять соуси, запікають з ними м'ясо, або використовують у салатах. Цей салат з куркою та фініками вразить вас своїм смаком. Фокус розкаже, як його приготувати.

Салат з куркою та фініками

Інгредієнти:

грудка куряча — 200 г;

фініки — 100 г;

ананас — 4 кружки;

апельсин — 2 шт;

огірок — 1 шт;

сметана — 2 ст. ложки;

майонез — 1 ст. ложка;

соус чилі;

листя салату;

волоські горіхи;

сіль.

Відваріть філе курки до готовності, остудіть і наріжте кубиками. Також курку можна запекти в духовці або на сковороді під кришкою.

Очистить фініки від кісточок і наріжте тонкою соломкою.

Розріжте ананас на маленькі шматочки. Очистить апельсин від білого прошарку та плівок і розділіть на часточки. Огірок наріжте соломкою. Перемішайте усі підготовлені продукти у великій мисці. Змішайте сметану, майонез, додайте пару крапель гострого соусу і перемішайте, приправте сіллю, якщо потрібно. Викладіть листя салату на салатницю або на тарілки. Зверху розподіліть салат із курки та фруктів. Полийте соусом і посипте подрібненими волоськими горіхами.

За бажання можна прикрасити салат скибочками ківі.

Також ви можете приготувати смачний і ситний салат із картоплі з оселедцем. Його часто готують в Англії як закуску.