Торт "Трубочка зі згущівкою": десерт без випічки з улюбленим смаком

Готовий торт краще поставити в холодильник всю ніч, а перед подачею посипати рубаними горіхами.

Трубочки зі згущеним молоком і горіхами — десерт з дитинства, улюблений багатьма поколіннями ласунів. Сьогодні ж ми пропонуємо вам приготувати торт з таким самим смаком. Він цікавий тим, що не вимагає випічки, а виходить ще соковитішим і смачнішим за оригінал, але зберігає незабутній смак. Своїм рецептом цього торта поділилася кулінарна блогерка Ольга Головіна.

Торт "Трубочка зі згущівкою"

Інгредієнти:

яйця – 3 шт;

цукор – 120 г;

сіль – дрібка;

масло вершкове – 100 г;

молоко – 100 мл;

борошно – 200 г.

Для крему:

вершки 33% – 200-250 мл;

варене згущене молоко – 3 ст. л;

горіхи для посипання зверху.

Спосіб приготування:

Спочатку робимо коржі. Для цього потрібно збити яйця з цукром та сіллю до пишної густої світло-жовтої маси. Додати розтоплене масло (не гаряче, кімнатної температури), молоко та борошно. Збити міксером до однорідності.

На суху сковороду викласти кілька ложок тіста та рівномірно розподілити силіконовою лопаткою. Готувати на маленькому вогні із двох сторін до золотистого кольору. Таким чином використати все тісто.

Для крему збити вершки до піків, додати варене згущене молоко і збити ще раз.

Перемастити кожен корж кремом і залишити торт на ніч або хоча б на 5-6 годин у холодильнику. Готовий торт перед подачею посипати подрібненими горіхами.

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