Відчуй себе Амелі. Рецепт справжнього крем-брюле

Цей традиційний французький десерт дуже полюбляла героїня культового фільму.

Крем-брюле (crème brûlée) — це один із найвідоміших і найсмачніших французьких десертів, який можна приготувати вдома. Це ніжний крем із яєць, вершків та ванілі, який запікається в духовці і потім покривається тонким шаром карамелізованого цукру.

У фільмі "Амелі" головна героїня любила ламати скоринку на крем-брюле та насолоджуватися його ніжним смаком. Тепер так зможете зробити і ви. Як приготувати крем-брюле, розповість Фокус.

Крем-брюле

Інгредієнти:

500 мл вершків 33-35%;

100 г цукру;

1 стручок ванілі або 1 ч. л. ванільного цукру;

6 жовтків;

цукор для карамелізації.

Розігрійте духовку до 160 градусів і поставте на дно листа глибоку форму з водою (водяна лазня).

У каструлі з товстим дном змішайте вершки, половину цукру та ваніль. Поставте на середній вогонь та доведіть до кипіння, помішуючи. Зніміть з вогню і залиште на 10 хвилин, щоб настоялася ваніль.

У мисці збийте жовтки з цукром, що залишився, до світлого кольору. Тонкою цівкою, постійно помішуючи, влийте гарячі вершки в жовтки. Процідіть отриману суміш через сито чи марлю.

Розлийте крем по невеликих формах для запікання. Вони називаються рамекін — це спеціальний керамічний посуд, в якому також готується суфле.

Поставте форми на деко з водою. Запікайте в духовці близько 40 хвилин або до тих пір, поки крем не стане твердим на краях і трохи тремтить посередині.

Вийміть формочки з духовки та остудіть при кімнатній температурі, а потім поставте в холодильник на кілька годин або на ніч.

Перед подачею посипте поверхню крему тонким шаром цукру та підсмажте його спеціальною лампою, або під грилем духовки, щоб утворилася хрумка скоринка з карамелі.

Насолоджуйтесь ароматним та смачним французьким десертом!

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