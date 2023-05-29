Відчуй себе Амелі. Рецепт справжнього крем-брюле
Цей традиційний французький десерт дуже полюбляла героїня культового фільму.
Крем-брюле (crème brûlée) — це один із найвідоміших і найсмачніших французьких десертів, який можна приготувати вдома. Це ніжний крем із яєць, вершків та ванілі, який запікається в духовці і потім покривається тонким шаром карамелізованого цукру.
У фільмі "Амелі" головна героїня любила ламати скоринку на крем-брюле та насолоджуватися його ніжним смаком. Тепер так зможете зробити і ви. Як приготувати крем-брюле, розповість Фокус.
Крем-брюле
Інгредієнти:
- 500 мл вершків 33-35%;
- 100 г цукру;
- 1 стручок ванілі або 1 ч. л. ванільного цукру;
- 6 жовтків;
- цукор для карамелізації.
Розігрійте духовку до 160 градусів і поставте на дно листа глибоку форму з водою (водяна лазня).
У каструлі з товстим дном змішайте вершки, половину цукру та ваніль. Поставте на середній вогонь та доведіть до кипіння, помішуючи. Зніміть з вогню і залиште на 10 хвилин, щоб настоялася ваніль.
У мисці збийте жовтки з цукром, що залишився, до світлого кольору. Тонкою цівкою, постійно помішуючи, влийте гарячі вершки в жовтки. Процідіть отриману суміш через сито чи марлю.
Розлийте крем по невеликих формах для запікання. Вони називаються рамекін — це спеціальний керамічний посуд, в якому також готується суфле.
Поставте форми на деко з водою. Запікайте в духовці близько 40 хвилин або до тих пір, поки крем не стане твердим на краях і трохи тремтить посередині.
Вийміть формочки з духовки та остудіть при кімнатній температурі, а потім поставте в холодильник на кілька годин або на ніч.
Перед подачею посипте поверхню крему тонким шаром цукру та підсмажте його спеціальною лампою, або під грилем духовки, щоб утворилася хрумка скоринка з карамелі.
Насолоджуйтесь ароматним та смачним французьким десертом!
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