Ідеально для спекотного дня. Рецепт справжнього парфе

Це холодний солодкий десерт, який може стати чудовою альтернативою морозиву.

Парфе – це холодний солодкий десерт, який готується зі збитих вершків із цукром та ваніллю, а потім заморожується у металевій формі. Парфе можна робити з різними смаками та додати до нього фрукти чи горіхи.

Ця страва відома з 1894 року і, як вважається, вигадали її у Франції. Назва parfait означає "досконалий, чудовий.

В Америці парфе також стало популярним десертом, який подається у високих прозорих склянках шарами з фруктами, лікерами або льодом. Фокус розповість, як приготувати парфе.

Парфе

Інгредієнти:

500 мл вершків 33-35%;

100 г цукру;

1 ч. л. ванільного цукру чи екстракту;

2 ст. л. лікеру на свій смак (необов'язково);

100 г фруктів чи горіхів на свій смак (необов'язково).

Збийте вершки з цукром та ваніллю до утворення щільної піни.

Додайте лікер і акуратно перемішайте.

Якщо ви використовуєте фрукти або горіхи, наріжте їх дрібними шматочками і додайте вершкову масу.

Розкладіть парфе за металевими формами або креманками та поставте в морозильник на кілька годин або на ніч.

Перед подачею вийміть парфе з форм і прикрасьте за бажанням фруктами, шоколадом, м'ятою. Також можна полити парфе карамеллю, розтопленим шоколадом, або будь-яким сиропом на свій смак. Особливо ефектно виглядає парфе, викладене у скляний посуд і прикрашене скибочками полуниці.

Також ви можете приготувати ще один найніжніший французький десерт — крем-брюле. За цим рецептом воно вийде точно, як у фільмі "Амелі".