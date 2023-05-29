Убивча зелена квасоля: найкращий гарнір для любителів гостренького

Цей рецепт призначений лише для любителів гостренького.

Зелена квасоля за рецептом Фокусу приправлена гострими приправами і ви повинні добре подумати, наскільки сильно ви готові до такого вогняного гарніру. Ця страва складається зі свіжих або заморожених стручків квасолі, часнику, сушених помідорів та червоного перцю. Всі ці інгредієнти обсмажуються на сковороді в оливковій олії, надаючи квасолі аромату та пікантності. Ви можете додати червоний перець за бажанням, якщо вам мало гостроти з рецепта.

Убивча зелена квасоля

Інгредієнти:

340 г зеленої квасолі (замороженої) або 450 г свіжої;

2-3 зубчики свіжого часнику, дрібно нарізаних або 2 столові ложки часникового порошку;

6-8 скибочок сушених помідорів, нарізаних кубиками;

щіпка червоного перцю з банки (на смак);

3 столові ложки оливкової олії.

На сковороді змішайте олію та часник. Нагрійте доти, доки часник не почне пахнути. Потім додайте помідори та червоний перець. Обсмажуйте приблизно 2 хвилини. Додайте зелену квасолю і перемішайте суміш, щоб квасоля та олія змішалися. Обсмажуйте доти, поки квасоля не стане яскравою. Перекладіть у миску та подавайте негайно.

Смачного!

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