Просто м'ясо та нічого зайвого. Простий рецепт англійського ростбіфа

Ростбіф довгий час вважався їжею для багатіїв, але тепер може приготувати кожен.

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Англійський ростбіф — це страва із запеченої в духовці або на грилі яловичої вирізки, яка подається з різними гарнірами. Наприклад, із запеченою морквою, або смаженою картоплею.

Ростбіф вважається національною англійською стравою. Його почали готувати не пізніше 17 століття, у сім'ях англійських землевласників, які мали великі пасовища та багато голів худоби.

Ростбіф був також символом багатства та розкоші, оскільки вимагав великого шматка м'яса та багато часу для неквапливого приготування. Але тепер його може приготувати будь-хто. Фокус розкаже, як це зробити.

Справжній англійський ростбіф

Інгредієнти:

1-1,5 кг яловичої вирізки (можна з кісткою або без);

2 столові ложки олії;

сіль та чорний перець до свого смаку;

2 склянки яловичого бульйону чи води;

2 столові ложки борошна.

Дайте м'ясу досягти кімнатної температури. Змастіть його олією і посипте сіллю та перцем з усіх боків.

Розігрійте духовку до 220 градусів. Покладіть м'ясо на деко або форму для запікання і поставте в духовку на 15 хвилин, щоб утворилася хрумка скоринка.

Знизьте температуру до 180 градусів і продовжуйте запікати м'ясо ще 45-60 хвилин залежно від бажаного ступеня прожарювання. Для визначення готовності можна використовувати термометр для м'яса: для середнього прожарювання температура має бути близько 60 градусів, для добре просмаженого ростбіфа — близько 70 градусів.

Вийміть м'ясо з духовки і покладіть на решітку або дошку. Накрийте його фольгою та рушником і дайте відпочити хвилин 15-20.

У цей час приготуйте соус із соку, який залишився на деку або у формі. Перелийте його в каструлю та поставте на середній вогонь. Розведіть борошно в невеликій кількості холодної води і додайте в соус, помішуючи. Додати бульйон або воду і довести до кипіння. Варіть соус, поки він не загусне. Приправте сіллю та перцем до смаку.

Наріжте м'ясо на тонкі скибочки та подавайте із соусом та гарнірами на ваш вибір. Традиційно, до ростбіфа подають йоркширський пудинг та картопляне пюре. Пюре приготувати просто, але є кілька секретів.