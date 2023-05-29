Як відомо, для них Нутелла — це чарівно, а в Україні це проста начинка для смачних пончиків.

Пончики з Нутеллою за рецептом Фокусу порадує любителів солодкого та шоколадного. Це дріжджові пончики, що смажаться у фритюрі, обвалюються в цукрі й наповнюються ніжним кремом із шоколаду та лісового горіха — Нутеллою. Ці пончики виходять пишними, м'якими та ароматними. Вони відмінно підходять для сніданку, десерту чи чаювання. Пончики з Нутеллою — це традиційний італійський делікатес, який можна знайти у багатьох кондитерських та кафе в Європі, куди російським окупантам назавжди заборонено вхід.

Пончики з Нутеллою

Інгредієнти:

чайна ложка сухих дріжджів;

160 мл молока за кімнатної температури;

440 г борошна;

160 г цукру;

2 чайні ложки великої солі;

3 яйця;

100 г вершкового масла|мастила| при кімнатній температурі, нарізаного на 7 шматочків;

рослинна олія для смаження;

Нутелли для начинки.

У мисці стаціонарного міксера з насадкою-гаком змішайте дріжджі та молоко. Дайте дріжджам розчинитись, близько 1 хвилини. Додайте борошно, 80 г цукру, сіль і яйця і замісіть на низькій швидкості близько 4 хвилин, щоб вийшло тісто. Поступово додайте масло, по одному шматочку за раз, і продовжуйте замішувати ще 5-6 хвилин. Вийміть тісто з миски та щільно загорніть у харчову плівку. Поставте у холодильник на 6-15 годин.

Легко посипте борошном деко для випікання. Посипте борошном робочу поверхню і розкотить тісто у квадрат розміром близько 30 см і товщиною близько 1 см. Виріжте з тіста круглі пончики діаметром близько 9-10 см. Розкладіть пончики на підготовленому листі та накрийте його харчовою плівкою. Дайте їм піднятися в теплому місці близько 2-3 годин або доти, доки вони не збільшаться в розмірах удвічі й не стануть пухнастими.

Коли ви готові смажити пончики, розігрійте в глибокій каструлі 7 см олії до 180 градусів. Викладіть паперові рушники на тацю і додайте цукор, що залишився (80 г) в невелику миску. Помістіть пончики в гарячу олію, не перевантажуючи сковороду, і смажте з кожного боку золотистого кольору, близько 2-3 хвилин з кожного боку. Вийміть з олії шумівкою і дайте стекти на паперових рушниках. Коли вони охолонуть до того стану, що можна брати руками, обваляйте їх у цукрі з усіх боків. Поверніть кожен пончик на тацю, щоб остудити повністю, близько 30 хвилин.

Наповніть кондитерський мішок із невеликою насадкою Нутеллою. Проткніть отвір у пончиках на рівній відстані між верхом та низом і видавіть близько 80 мл Нутелли у кожний пончик. Подавайте негайно.

Смачного!

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