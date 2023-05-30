Пиріг з беконом, цибулею та помідорами: кулінарна подорож на Південь США

Кухня жителів півдня багата незвичайними та чудовими рецептами і цей — один з них.

Пиріг з беконом, цибулею та помідорами — це апетитна та ситна випічка, яка наповнена свіжими, соковитими помідорами, солодкою цибулею, хрустким беконом та ароматним сиром. Пиріг, рецепт якого вам пропонує Фокус, легко готується з простих інгредієнтів і має хрустку скоринку з листкового тіста. Ви можете подавати його гарячим або холодним, як основна страва або закуска. Це чудовий спосіб використовувати помідори зі свого саду чи ринку.

Пиріг з беконом, цибулею та помідорами

Інгредієнти:

1 листкове тісто діаметром 23 см;

5 великих помідорів, очищених та нарізаних;

4 скибочки бекону, приготованих та нарізаних;

1 солодка цибуля, нарізана або нашаткована;

1 чайна ложка солі;

1/2 чайної ложки перцю;

2 столові ложки молока;

120 мл майонезу;

170 г гострого сиру чедер, натертого;

15 г подрібнених крекерів;

2 чайні ложки розм'якшеного вершкового масла;

2 зелені цибулі (шалот), нарізаних.

Проткніть тісто вилкою. Випікайте в духовці за 180 градусів близько 10 хвилин. Смажте бекон до м'якості. Злийте жир і відкладіть убік. Очистіть та наріжте помідори так, щоб заповнити дно пирога. Посипте нарізаною цибулею, сіллю та перцем. Зробіть ще один шар помідорів; посоліть і поперчіть (знову).

Змішайте майонез, бекон, сир та молоко. Викладіть на верх і розрівняйте, щоб покрити помідори. Змішайте подрібнені крекери та олію. Потім посипте зверху пирога. Випікайте при 180 градусах близько 30 хвилин або доти, поки|доки| начинка не застигне. Посипте зеленою цибулею зверху.

Смачного!

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