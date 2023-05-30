Курочка у беконі: пікантна закуска на кожен день

Найкраща та проста закуска, яка підійде під вечірній перегляд серіалів.

Закуска з курки в беконі за рецептом Фокусу — це смачна і проста страва, яка відмінно підходить для перегляду телевізійних фільмів або для збору друзів. Це поєднання шматочків курки, вмокнутих в гострому соусі для крилець, загорнутих у солоний бекон і посипаних сумішшю з коричневого цукру та чилі. Випікаючись у духовці, вони стають хрусткими зовні та соковитими всередині, а солодкий та гострий смак просто незабутній!

Курочка в беконі

Інгредієнти:

4 курячих філе без шкіри та кісток;

450 г бекону;

240 мл готового соусу для крилець (на смак);

160 г коричневого цукру, щільно утрамбованого;

2 столові ложки чилі-порошку;

щіпка або дві каєнського перцю.

Розігрійте духовку до 180 градусів. Помийте та почистіть куряче філе. Промокніть паперовим рушником. Тепер наріжте на шматочки розміром близько 2,5 див. Покладіть пакет, додайте соус для крил, закрийте пакет. Поставте в холодильник на годину.

Вийміть курку та оберніть кожен шматочок беконом, закріпіть зубочисткою. Тепер змішайте коричневий цукор, чилі-порошок та каєнський перець у пиріжковій формі та перемішайте. Обваляйте обгорнуту в бекон курку в цукровій суміші з усіх боків.

Викладіть на лист, застелений пергаментним папером або фольгою, змащеною олією. Випікайте при 180 градусах близько 30-35 хвилин або доти, поки бекон не стане хрустким.

Смачного!

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