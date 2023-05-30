Найкраща закуска з баклажанів: простий рецепт апетитної страви

Закуска виходить не тільки красивою та апетитною, але й неймовірно смачною

Смачна закуска з баклажанів з овочами, сиром і часником стане прикрасою будь-якого столу і порадує всіх, хто розуміється на гарній їжі. Рекомендуємо вам приготувати цю страву за рецептом кулінарної блогерки Крістіни Азізян.

Закуска з баклажанів

Інгредієнти:

баклажани – 3 шт;

яйця – 2-3 шт;

панірувальні сухарі – 150-200 г;

помідори – 2-3 шт.;

листовий салат.

Для соусу начинки:

вершковий сир – 150 г;

сметана – 3 ст. л;

часник – 2-3 зубчики;

зелень (кінза, петрушка, кріп);

волоський горіх – 50 г.

Спосіб приготування:

Баклажани добре помити, висушити паперовим рушником, порізати тонкими слайсами, замочити у підсоленій воді на 20 хвилин, щоб позбутися від гіркоти. Потім воду злити, баклажани знову підсушити і по черзі вмочити у збиті яйця, потім у сухарі. Обсмажити на середньому вогні з двох сторін у олії по дві хвилини з кожної до готовності. Викласти на паперовий рушник, щоб пішов зайвий жир.

Всі інгредієнти для соусу змішати та викласти тонким шаром на готовий пласт баклажана, а зверху – лист салату та помідори. Згорнути в рулет і подати, прикрасивши горіхами або половинкою помідора чері.

Закуска виходить не тільки красивою та апетитною, але й неймовірно смачною.

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