Як приготувати сметанник без духовки лише за 30 хвилин: покроковий рецепт
За смаком такий торт виходить нічим не гірший за приготовлений традиційним способом.
Сметанник — із тієї категорії тортів, які нагадують про дитинство. Улюблений багатьма поколіннями ласунів, він не втрачає своєї популярності і зараз. Щоправда, через постійну зайнятість не всі мають можливість витратити певний час на його приготування. Тому пропонуємо рецепт десерту від блогерки Тані, який не вимагає випікання в духовці, а за смаком вийде нічим не гірший за традиційний торт.
Сметанник за 30 хвилин
Інгредієнти (форма 19 см):
Для коржів:
- сметана — 400 г;
- цукор — 400 г;
- борошно — 600 г;
- сода — 10 г.
Для крему:
- сметана — 600 г;
- кисломолочний сир чи вершковий крем-сир — 600 г;
- цукрова пудра — 200 г.
Спосіб приготування:
Інгредієнти для коржів змішати та замісити однорідне тісто. Розділити його на рівні частини, розкачати в тонкі коржі та випікати по дві хвилини на сухій сковорідці до золотистого кольору.
Далі готуємо крем. Сметану збити із сиром, цукровою пудрою і ввести згущене молоко, все добре перемішати блендером до однорідної консистенції.
Останній етап — збирання торта. Коржі перемазати кремом. За бажання як прошарок можна додати шоколад, банани, полуницю або інші інгредієнти за смаком. Кремом, що залишився, змастити верх і боки торта. Верх прикрасити тертим шоколадом, подрібненими горіхами або пісочною крихтою. Готовий торт відправити на кілька годин у холодильник, щоб він настоявся.
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