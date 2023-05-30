Французький настрій. Рецепт салату з м'ясом і виноградом
Це одна з варіацій популярного салату з м'яса та свіжих фруктів.
Салат з куркою та виноградом чудово підходить для літнього меню або для святкового столу. У Франції часто поєднують м'ясо та свіжі фрукти, створюючи неймовірні страви. Цей салат просто приготувати. До того ж ви можете вибрати заправку на свій смак: з майонезу, або з несолодкого легкого йогурту з діжонською гірчицею.
І курку для цього салату можна взяти як копчену, так і просто відварену, або запечену. Останній варіант найкращий. Так салат стане менш калорійним. Також можна використовувати яловичину. Вона чудово підходить для салатів.
Фокус розповість, як приготувати салат.
Салат із курки з виноградом
Інгредієнти:
- 300 г курки;
- 200 г винограду різних сортів та квітів;
- 100 г стебел селери;
- 50 г горіхів (волоських, кедрових чи фісташкових);
- 150 г йогурту чи майонезу;
- 1 ст. л. діжонської гірчиці;
- сіль та перець до свого смаку.
Як основу для салату найкраще брати курячі грудки. Натріть їх спеціями та сіллю. Запечіть у духовці, на гриль-сковороді, або просто на сковороді під кришкою. Після цього наріжте, або розберіть на волокна.
Відокремте ягоди винограду від грона та промийте їх під холодною водою. Якщо ягоди великі, розріжте їх навпіл і вийміть кісточки.
Наріжте стебла селери тонкими скибочками.
Подрібніть горіхи ножем або в блендері до крихти.
У невеликій мисці змішайте йогурт або майонез із гірчицею, сіллю та перцем до однорідності. Краще брати діжонську гірчицю, вона має м'якший і пряніший смак, ніж звичайна.
У великій мисці змішайте курку, виноград, селеру та горіхи. Заправте салат отриманим соусом і акуратно перемішайте.
Викладіть салат на тарілку і подавайте холодним або кімнатної температури.
Також ви можете приготувати смачну курку з каджунською приправою.