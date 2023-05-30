Французький настрій. Рецепт салату з м'ясом і виноградом

Це одна з варіацій популярного салату з м'яса та свіжих фруктів.

Салат з куркою та виноградом чудово підходить для літнього меню або для святкового столу. У Франції часто поєднують м'ясо та свіжі фрукти, створюючи неймовірні страви. Цей салат просто приготувати. До того ж ви можете вибрати заправку на свій смак: з майонезу, або з несолодкого легкого йогурту з діжонською гірчицею.

І курку для цього салату можна взяти як копчену, так і просто відварену, або запечену. Останній варіант найкращий. Так салат стане менш калорійним. Також можна використовувати яловичину. Вона чудово підходить для салатів.

Фокус розповість, як приготувати салат.

Салат із курки з виноградом

Інгредієнти:

300 г курки;

200 г винограду різних сортів та квітів;

100 г стебел селери;

50 г горіхів (волоських, кедрових чи фісташкових);

150 г йогурту чи майонезу;

1 ст. л. діжонської гірчиці;

сіль та перець до свого смаку.

Як основу для салату найкраще брати курячі грудки. Натріть їх спеціями та сіллю. Запечіть у духовці, на гриль-сковороді, або просто на сковороді під кришкою. Після цього наріжте, або розберіть на волокна.

Відокремте ягоди винограду від грона та промийте їх під холодною водою. Якщо ягоди великі, розріжте їх навпіл і вийміть кісточки.

Наріжте стебла селери тонкими скибочками.

Подрібніть горіхи ножем або в блендері до крихти.

У невеликій мисці змішайте йогурт або майонез із гірчицею, сіллю та перцем до однорідності. Краще брати діжонську гірчицю, вона має м'якший і пряніший смак, ніж звичайна.

У великій мисці змішайте курку, виноград, селеру та горіхи. Заправте салат отриманим соусом і акуратно перемішайте.

Викладіть салат на тарілку і подавайте холодним або кімнатної температури.

Також ви можете приготувати смачну курку з каджунською приправою.