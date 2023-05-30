Смачно і просто: чудове бездріжджове тісто з сиром для смажених пиріжків та випічки

Пиріжки з такого тіста виходять м'якими і просто тануть у роті.

Рецептів хорошого тесту багато не буває, і якщо ви не любите поратися з дріжджами, пропонуємо приготувати вам ніжне тісто без дріжджів з сиру за рецептом кулінарного блогера Світлани Бауер.

Бездріжджове тісто для пиріжків

Інгредієнти:

кисломолочний сир – 250 г;

яйця – 2 шт.;

цукор – 1 ст. л;

сіль — 1 ч. л;

сметана – 3 ст. л;

олія – 2 ст. л;

розпушувач – 1 ст. л;

борошно — 350-450 г (може піти менше, якщо сир сухий);

будь-яка начинка.

Спосіб приготування:

Змішати сир, сіль, цукор, олію, сметану, додати борошно та розпушувач, замішати тісто. Головне – не забити його. Тісту дати трохи відпочити, а потім розділити на 9-12 частин, розкачати кожну в млинець, на середину покласти начинку та защипнути краї.

Випікати пиріжки у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 20 хвилин. Якщо ви віддаєте перевагу смаженим пиріжкам, то тоді помістіть їх у сковорідку з розігрітою олією й обсмажуйте на повільному вогні 3-4 хвилини.

Раніше Фокус писав, що потрібно додати до дріжджового тіста, щоб воно швидше підходило і було пористим і ніжним.