Найсмачніший суп із квасолі з шинкою: тут потрібна мультиварка

Мультиварка дуже допоможе у швидкому та смачному приготуванні цього поживного супу, який сподобається кожному у вашій родині.

Суп з квасолі та шинки за рецептом Фокусу — це традиційна страва американської кухні, яка відмінно підходить для холодних зимових днів або прохолодних літніх вечорів. Цей суп насичений, поживний та ароматний. Він готується з простих та доступних продуктів: квасолі, шинки, овочів та спецій. Суп із квасолі та шинки можна приготувати у мультиварці, що значно спрощує процес та економить час. Ви можете використовувати будь-який вид квасолі, але найкраще підходить біла або ряба. Шинку можна замінити копченою грудинкою або ковбасою. Суп з квасолі та шинки виходить дуже густим та ситним, тому його можна подавати як самостійну страву або з хлібом.

Суп із квасолі з шинкою

Інгредієнти:

500 г квасолі (попередньо замочити на ніч або використовувати консервовану);

500 г шинки (нарізати кубиками);

1 цибулина (нарізати дрібними кубиками);

2 морквини (нарізати кружальцями);

2 стебла селери (нарізати тонкими скибочками);

2 зубчики часнику (подрібнити);

1 лавровий лист;

1 чайна ложка чебрецю;

1 чайна ложка розмарину;

сіль та перець за смаком;

1,8 літра курячого бульйону;

2 столові ложки борошна;

60 мл вершків;

зелень для оздоблення.

Якщо ви використовуєте суху квасолю, замочіть її на ніч у холодній воді, а перед приготуванням супу злийте воду і промийте квасолю під проточною водою.

Увімкніть мультиварку на режим "Жарка" або "Обсмажування" і додайте трохи олії. Обсмажте нарізану шинку до золотистої скоринки, періодично помішуючи. Викладіть шинку на паперовий рушник, щоб видалити зайвий жир.

У тій же мультиварці обсмажте цибулю, моркву, селера та часник до м'якості, близько 10 хвилин, помішуючи іноді. Додайте лавровий лист, чебрець, розмарин, сіль та перець за смаком і перемішайте.

Додайте квасолю та курячий бульйон у мультиварку та перемішайте. Закрийте кришку та встановіть режим "Суп" або "Варка під тиском" на 30 хвилин. Якщо ви використовуєте консервовану квасолю, зменшіть час до 15 хвилин.

Після закінчення програми відпустіть пару та відкрийте кришку. Поверніть шинку в суп і перемішайте.

У невеликій каструлі розведіть борошно у вершках і доведіть до кипіння на середньому вогні, помішуючи, щоб не було грудочок. Додайте цю суміш у суп і добре перемішайте.

Увімкніть мультиварку на режим "Підігрів" або "Keep Warm" і дайте супу закипіти і загуснути, близько 10 хвилин. От і все. Подавайте суп гарячим і прикрасьте зеленню.

Смачного!

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