Тут навіть не буде потрібно міксер або віночок, настільки простий цей десерт у приготуванні.

Шоколадний торт з арахісовим маслом та бананами за рецептом Фокусу – це смачний десерт для любителів солодкого та для тих, до кого несподівано прийшли гості, а до чаю нема чого подати. Цей торт готується дуже просто та швидко, без використання міксера чи віночка. Всі інгредієнти просто змішуються в одному посуді та випікаються в духовці.

Торт виходить м'яким, вологим та ароматним, з ніжним кремом з арахісової олії та шматочками банана зверху.

Шоколадний пиріг з бананом

Інгредієнти:

120 г масла (розтопити);

200 г коричневого цукру;

2 яйця;

1 чайна ложка ванільного екстракту;

180 мл молока;

240 г борошна;

2 чайні ложки розпушувача;

1/4 чайної ложки солі;

30 г какао-порошку;

120 г арахісової олії;

2 банани (нарізати кружальцями).

Попередньо розігрійте духовку до 180 градусів і змастіть форму для випікання маслом або розстеліть пергаментний папір.

У великій мисці змішайте розтоплене масло та коричневий цукор до однорідності. Додайте яйця, ванільний екстракт та молоко і добре перемішайте.

В окремій мисці змішайте борошно, розпушувач, сіль та какао-порошок. Просійте сухі інгредієнти в мокру суміш і обережно перемішайте лопаткою або дерев'яною ложкою, щоб не було грудочок.

Перелийте тісто в форму і розрівняйте поверхню. Поставте форму в духовку і випікайте близько 25 хвилин або доки зубочистка, вставлена в центр торта, не вийде чистою.

Вийміть торт із духовки та залиште його остигати на решітці на 10 хвилин. Потім переверніть його на велику тацю.

6. У невеликій каструлі на слабкому вогні нагрійте арахісове масло, помішуючи, поки воно не стане рідким і гладким. Полийте арахісовим маслом поверхню торта, рівномірно розподіляючи по всій площі. Покладіть нарізані кружальця банана по колу на краях торта та по центру.

Подавайте торт гарячим чи холодним, за бажанням поливаючи шоколадом або вершками.

Смачного!

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