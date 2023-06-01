Тости з медом та чорницею: приготування займе всього 5 хвилин

Вранці вся родина дуже поспішає, тому важливо підзарядити своїх близьких чимось солоденьким і зробити це дуже швидко.

Тости з медом та чорницею за рецептом Фокусу можна приготувати всього за 5 хвилин із того, що є у вас на кухні. Навіть тісто не знадобиться — просто візьміть смачний хліб або багет. Усередині хрусткого тосту, за нашим рецептом, ховається ніжна начинка з сиру, меду і свіжої чорниці.

Тости з медом та чорницею

Інгредієнти:

8 шматочків хліба для тостів (або шматочків багету);

1/4 чашки (60 г) сирного сиру;

2 столові ложки (30 мл) меду;

1/4 чашки (40 г) свіжої чорниці;

2 яйця;

1/4 чашки (60 мл) молока;

1/4 чайної ложки (1 г) кориці;

1/4 чайної ложки (1 г) ванільного екстракту;

дрібка солі;

2 столові ложки (30 г) вершкового масла;

мед або кленовий сироп.

У невеликій мисці змішайте сир і мед до однорідності. Розкладіть хліб на чотири пари шматочків. На один шматочок із кожної пари нанесіть по столовій ложці сирно-медової суміші. Посипте зверху чорницями та прикрийте другим шматочком хліба, утворюючи бутерброд.

В іншій мисці збийте яйця з молоком, корицею, ваніллю і сіллю виделкою або віночком. Занурить кожний бутерброд в яєчну суміш, вмочуючи його з усіх боків.

Розігрійте велику сковороду на середньому вогні та додайте вершкове масло. Обсмажуйте бутерброди по 3-4 хвилини з кожного боку, доки вони не стануть золотаво-коричневими.

Подавайте гарячими за додатковим медом або кленовим сиропом за бажанням. Смачного!

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