Мариновані перці з цікавими інгредієнтами: простий рецепт нереально смачної закуски

Поєднання перцю, горіхів та родзинок дають неймовірний смак.

Мариновані овочі – це дуже смачно. Кращої закуски під м'ясо просто не знайти. Сьогодні ми поділимося рецептом маринованих перців за рецептом кулінарної блогеркм Крістіни Азізян. Вони виходять неймовірно апетитними та з дуже насиченим смаком.

Мариновані перці

болгарські перці (можна кольорові) – 3-5 шт;

жовті родзинки – 1 ст. л;

кедрові горіхи – 1 ст. л;

петрушка – 1 ст. л;

часник – 1-2 зубчики;

сіль, чорний мелений перець за смаком;

оливкова олія – 2 ст. л;

лимонний сік (за бажанням) – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Перці запекти в духовці, попередньо розігрітій до 200 градусів, 30-40 хвилин. Слідкувати за готовністю. Час приготування залежить від м'ясистості перців. Готові перці прикрити пакетом або помістити в пакет на кілька хвилин. Після цього шкірка легше знімається. Очищені перці нарізати довгими брусочками.

Кедрові горіхи частково подрібнити й обсмажити на сухій сковороді протягом 2-3 хвилин до появи аромату та виділення олії.

У миску зібрати перці, горіхи, родзинки, петрушку та часник. Заправити олією та спеціями. Добре перемішати і дати настоятися хоч би 15 хвилин. Подати можна із підсушеними на сковороді тостами.

Раніше Фокус писав, як швидко приготувати мариновані огірки.