Шедевр смаку: рецепт пісочного торта з меренгою "Пані Валевська" (відео)

Ніжний торт, що тане в роті, можна прикрасити ягодами полуниці.

Продовжуючи полуничну тему, не можемо пройти повз рецепт пісочно-меренгового торта "Пані Валевська", в який також як доповнення можна додати ці ягоди. Своїм рецептом десерту поділився кулінарний блогер Юрій Корольов.

Перш ніж розповісти, що потрібно для торта і як його готувати, не можемо залишити без уваги історію десерту. Його назвали на честь аристократки Марії Валевської, яка свого часу була дружиною старшого польського графа. У неї закохався французький імператор Наполеон і дуже довго добивався уваги графині. Він писав їй довгі листи, сповнені любові та пристрасті, і нарешті жінка здалася та закохалася. Вона народила Наполеону сина, але бути разом, та ще й у законному шлюбі їм не судилося. Наполеон одружився з австрійською ерцгерцогинею Марією-Луїзою, але від дитини не відвернувся, й у Валевської було все, що завгодно. Потім вона вдруге вийшла заміж за генерала Орнано.

Десерт, названий на її честь, відображає насичене та повне ніжності й любові життя графині.

Торт "Пані Валевська"

Інгредієнти :

Для коржа:

борошно – 300 г;

вершкове масло – 200 г;

жовтки – 4 шт.;

цукор – 40 г;

ванільний цукор – 10 г;

розпушувач – 5 г;

сіль – дрібка.

Для безе:

білки – 4 шт.;

сіль — щіпка;

цукрова пудра – 150 г;

крохмаль – 1-2 ст. л.

Для крему:

яйце – 2 шт;

цукор – 50 г;

сіль — щіпка;

крохмаль – 40 г;

молоко – 400 мл;

вершкове масло – 150 г;

джем або варення для змащування коржів;

горіхи – за бажанням.

Спосіб приготування.

Спочатку замішуємо тісто. Яйце, сіль і цукор збити, ввести охолоджене розтоплене масло, а потім просіяне борошно з розпушувачем. Тісто виходить досить маслянистим, якщо розсипатиметься, додати 2-3 столові ложки води.

Прибрати його в холодильник до остигання, потім розкачати в квадратні або круглі коржі товщиною приблизно 5 мм. Випікати їх у духовці, розігрітій до 180 градусів, 10 хвилин. Тісто має бути сируватим, блідим після духовки. Потім його потрібно змастити варенням або джемом (краще кислуватим) і викласти зверху шар з білків, збитих до щільних піків: додати в білки дрібку солі, збити до піни, потім ввести пудру. Після утворення піків ввести крохмаль.

Тісто з варенням та сирою меренгою зверху знову отруїти в духовку на 30 хвилин при 150 градусах.

Поки коржі печуться, робимо крем. Яйця збити із сіллю, цукром та крохмалем, потім ввести яєчну масу в кипляче молоко й уварити крем на плиті до густини. Готовий крем накрити плівкою в контакт та остудити. Щоб довести остиглий крем до готовності, його потрібно додати до збитого вершкового масла міксером. Він виходить дуже стійким, без грудочок.

Охолоджені коржі змастити кремом і зібрати торт. За бажання можна додати горіхи, а верх прикрасити порізаною або цілою полуницею. Їсти можна відразу, але краще охолодити у холодильнику.

Раніше Фокус писав, як приготувати солодкі хачапурі із полуницею.