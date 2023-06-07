Справжня літня насолода. Рецепт торта "Сангрія" з ягідним кремом

Найкращий літній фруктовий торт — це торт "Сангрія" з пишним бісквітом, збитими вершками та фруктами.

Літо — час насолоджуватися свіжими та соковитими фруктами, а також освіжаючими напоями. А якщо з'єднати їх в одному десерті? Спробуйте приготувати літній торт Сангрія, в якому кожен корж просочений вином, а зверху його покриває найніжніший крем із роками.

Цей пиріг складається з ніжних бісквітних коржів, свіжих фруктів та повітряного крему. Він точно вам сподобається. Рецептом торта поділилися на кулінарному сайті Tatyanas Everyday Food.

Торт "Сангрія"

Інгредієнти:

Для бісквіта:

6 великих яєць;

1 склянка цукру;

1 чайна ложка ванільного екстракту;

1 склянка борошна;

1 чайна ложка розпушувача.

Для крему:

1 склянка малини;

1/3 склянки цукру;

230 г вершкового сиру або маскарпоне;

1 чашка стружки білого шоколаду;

1 чайна ложка ванільного екстракту;

дрібка солі;

2 склянки холодних густих вершків;

1/2 склянки цукрової пудри.

Для просочення:

1 склянка солодкого вина сангрії;

4-6 чашок нарізаних фруктів та ягід.

Спочатку приготуйте бісквіт. Розігрійте духовку до 180 градусів та застеліть круглі форми для випікання пергаментним папером.

Міксером змішайте яйця, цукор та ваніль. Збивайте на високій швидкості протягом 7-9 хвилин, поки маса не стане пишною та майже білою.

Просійте через сито сухі інгредієнти та додайте невеликими порціями. Використовуйте лопатку, щоб акуратно перемішувати тісто.

Розділіть тісто порівну між двома формами. Випікайте в попередньо розігрітій духовці 20 хвилин, поки бісквіт не стане золотистим. Дістаньте з духовки та проведіть ножем по краю форми, щоб відокремити коржі від стінок. Дайте коржам повністю охолонути у формах. Після остигання використовуйте довгий зазубрений ніж, щоб розрізати коржі вздовж, отримавши чотири коржі.

Тепер готуйте крем. Спочатку приготуйте ягідний соус і дайте йому охолонути перед використанням, адже гарячий соус розтопить збиті вершки.

Змішайте малину (або інші ягоди) та цукор у невеликій каструлі. Використовуйте ложку, щоб розчавити ягоди; якщо використовуєте полуницю, наріжте кубиками перед приготуванням. Доведіть ягоди до кипіння на середньому вогні та варіть 5 хвилин, поки маса не стане однорідною. Протріть отриманий соус через сито, щоб позбутися насіння та м'якоті. Дайте соусу охолонути у холодильнику.

Далі збийте вершки із цукровою пудрою. Збивайте спочатку на середній швидкості протягом декількох хвилин, потім збільште швидкість і збивайте протягом приблизно 3-4 хвилин, доки не утворюються стійкі піки.

В окремій мисці збийте розм'якшений вершковий сир або маскарпоне протягом декількох хвилин, поки він не стане однорідним і кремоподібним. Додайте розтоплений білий шоколад, ваніль та щіпку солі. В останню чергу додайте ягідний соус разом із червоним харчовим барвником, якщо хочете. Збийте ще раз, доки соус добре не змішається.

Дуже важливо дотриматися балансу, збиваючи, інакше крем розшарується. Додайте суміш сиру та ягід у збиті вершки та збивайте протягом 15 секунд, зупиніться та знову збийте. Використовуйте крем відразу або зберігайте у холодильнику.

Тепер збирайте торт. Просочіть кожен корж сангрією, викладіть нарізані фрукти, або ягоди, викладіть шар крему і повторіть, поки коржі не закінчаться. Покрийте торт кремом зверху та з боків. Прикрасьте його фруктами та ягодами. Покладіть торт в холодильник на ніч.

Також ви можете приготувати найсмачніший пиріг з чорницею за класичним американським рецептом.