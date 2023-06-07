Салат з кабачком по-грецьки: сезонна страва для тих, хто харчується правильно

Салат виходить дуже поживним та легким для шлунка.

Молоді свіжі кабачки – один із найпопулярніших літніх овочів, тому зараз саме час розширити своє меню, додавши до нього страви з ними. Пропонуємо вам приготувати салат з кабачком по-грецьки, яким поділилася експертка зі швидкої та смачної їжі, посолка проекту Джеймі Олівера в Україні Дарія Дорошкевич у своєму блозі.

Салат з кабачком по-грецьки

Інгредієнти:

невеликі кабачки – 2 шт.;

огірок великий – 1 шт;

помідор великий – 1 шт;

зелена цибуля – 3 шт;

салатний мікс;

очищене насіння соняшника – 2 жмені.

Для заправки:

французька гірчиця – 1 ч. л. з гіркою;

лимонний сік – 1 ст. л;

оливкова олія extra virgin — 1,5 ст. л;

сіль за смаком.

оливкова олія для смаження кабачків (ще можна їх грилювати або смажити на вогні).

Для подачі:

грецький йогурт – 200 г;

оливкова олія extra virgin.

Спосіб приготування:

Кабачки помити, порізати на тонкі пласти і перерізати пласти ще раз. Посмажити їх на сковорідці з оливковою олією до золотистого кольору з обох боків, посолити. Готові кабачки викласти на паперовий рушник, щоб пішов зайвий жир.

У глибокій мисці змішати гірчицю, оливкову олію та лимонний сік, додати туди салатне листя, порізаний огірок, порізаний кубиками помідор, цибулю та насіння соняшника. Туди ж скласти вже охололі кабачки, все добре перемішати.

На блюдо вилити йогурт, розрівняти його по всій поверхні, полити оливковою олією та зверху викласти готовий салат.

Раніше Фокус писав, як приготувати торт із кабачків.