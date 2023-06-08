Найкраща добавка до шашлику: рецепт цибульної закуски

Закуску краще приготувати перед тим, як відправляти м'ясо на вогонь, вона встигне добре настоятися.

Напередодні вихідних саме час подумати про зустріч із друзями чи про відпочинок на природі сім'єю, який рідко обходиться без м'яса на грилі чи шашликів. Пропонуємо звернути увагу на рецепт смачної цибульної закуски до шашлику від відомого українського кулінарного блогера Валерія Пономаря. Готується вона дуже просто, а її наявність на столі зробить смак м'яса ще більш насиченим.

Цибулева закуска до шашлику

Інгредієнти:

цибуля біла – 1 шт;

цибуля червона – 1 шт;

помідор – 1 шт;

цедра лимона чи лайма – 1/2 ч. л;

сік лимона чи лайма – 1 ч. л;

сумах – 1 ч. л;

петрушка чи кінза – 1 ст. л;

оливкова олія – 1 ст. л;

гострий перець – 1/2 шт (за смаком);

чорний перець;

сіль (якщо потрібно на свій смак).

Спосіб приготування:

Цибулю почистити і нарізати півкільцями, помідор помити, нарізати дольками, зелень порубати, гострий перець почистити від насіння, дрібно порізати, все змішати, додати цедру, оливкову олію, сік лимона або лайма, спеції та сіль, все добре перемішати і залишити на 20 хвилин настоюватися. Таку закуску краще робити перед тим, як м'ясо відправиться на мангал.

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