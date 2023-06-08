Ситний та ароматний. Рецепт італійського супу мінестроне

Цей суп традиційно готують в Італії, і завдяки приправам він виходить дуже смачним.

Якщо ви не знаєте, який суп приготувати, спробуйте мінестроне. Це традиційний італійський суп з різноманітних овочів та бобових. На Мальті його готують зі спагеті, але взагалі мінестроне готують із сезонних овочів, тих, що можна купити на ринку. Часто до нього додають сочевицю.

Вважається, що мінестроне готували ще за часів Римської імперії, але без томатів та картоплі, вони, звичайно, з'явилися набагато пізніше, вже у 16 столітті.

Дослівно – Minestrone означає "великий суп", тобто суп із безліччю інгредієнтів. Рецептів його приготування безліч, але один із найпростіших був опублікований на сайті Italy4.me

Мінестроне

Інгредієнти:

курячий бульйон — 2 л;

картопля — 2 шт.;

морква — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

часник — 2 зубчики;

селера — 1 стебло;

кабачок — 1 шт.;

помідори — 2 шт.;

квасоля консервована — 1 банка;

олія оливкова — 2 ст. л.;

сіль, перець, базилік, орегано — до свого смаку;

сир пармезан – для подачі.

Картопля, морква та кабачок очистить і наріжте кубиками. Цибулю і часник дрібно наріжте. Селеру наріжте кільцями. Опустіть помідори на хвилину в киплячу воду, потім зніміть шкірку і наріжте м'якоть.

У великій каструлі розігрійте оливкову олію та обсмажте цибулю та часник до золотистого кольору. Додайте селеру та моркву і смажте ще 5 хвилин, помішуючи.

Залийте овочі курячим бульйоном і доведіть до кипіння. Знизьте вогонь і варіть близько 15 хвилин, поки овочі не стануть м'якими.

Додайте картопля, помідори, квасоля, сіль, перець, базилік та орегано. Перемішайте і варіть ще 15-20 хвилин, поки картопля не буде готова.

Розлийте суп по тарілках і посипте тертим пармезаном. Подавайте гарячим або теплим із підсушеним на сковороді хрустким хлібом.

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