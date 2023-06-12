Шоколадний медовик із полуницею за 20 хвилин: покроковий рецепт

При випіканні коржів для торта головне – не пересушити їх.

Торт "Медовик" ніколи не набридає, тому що завжди він виходить смачним та ніжним. Для тих, хто не хоче довго заморочуватися з його приготуванням, пропонуємо скористатися рецептом кулінарної блогерки Юлії Симончук і зробити його дуже швидко, причому не традиційним, а шоколадним. А ягоди полуниці, якими можна прикрасити верх торта, додадуть йому додатковий смак літа.

Шоколадний медовик

Інгредієнти:

яйця – 2 шт.;

ванільний цукор – 10 г;

цукор – 70 г;

мед рідкий – 70 г;

масло вершкове розтоплене (не гаряче) — 50 г;

борошно – 150 г;

какао – 30 г;

сода – 1 ч. л з гіркою (з 2 ч. л лимонного соку або оцту для гасіння);

сіль – щіпка.

Для крему:

вершковий сир – 300 г;

вершки 33% (або жирна сметана) – 250 мл;

цукрова пудра – 90-100 г.

Спосіб приготування:

Яйця та цукор з'єднати, збити міксером кілька хвилин до пишної маси. Потім додати рідкий мед, розтоплене вершкове масло (не гаряче), погашену соду і ретельно перемішати.

Борошно змішати з какао і просіяти до решти маси, перемішати. У результаті вийде густе тісто. Викласти його на лист (розмір 37 на 43 по зовнішньому краю), застелений просиликоненим пергаментом. Розподілити рівномірно по бортмкам. Випікати при температурі 160 градусів 10 хвилин, не довше. Не варто перетримувати, інакше корж пересушиться і доведеться його додатково просочувати.

Поки готуються коржі, потрібно зробити крем. Для цього збити холодні вершки та холодний вершковий сир і цукрову пудру до густого стабільного стану.

Обрізати краї коржа, шматочки потім перебити на крихту для посипання боків торта. За потреби їх можна підсушити.

Корж розділити на чотири частини, перемазати кремом. Крім даного в рецепті, можна використовувати звичайний сметанний крем, а також між коржами додати полуницю, вишні, чорнослив тощо. Верх прикрасити ягодами і відправити в холодильник на кілька годин.

Раніше Фокус писав, як приготувати лінивий "Медовик" у стилі "Панчо".