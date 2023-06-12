Улюблена паста Берлусконі. Рецепт італійської пасти алла карбонара

Це одна з найвідоміших та найулюбленіших страв італійської кухні, яку, за легендою, придумали римські вугільники.

Сьогодні в Італії помер відомий політик Сільвіо Берлусконі. Крім політики він також прославився своїми численними романами та любов'ю до справжнього італійського "солодкого життя". Він, як і всі італійці, любив добре поїсти: любив омарів та устриць, а також піцу та пасту. Пасту алла карбонара (Pasta alla carbonara) готують по всій Італії. Але вважається, що її вигадали в Римі.

Причому зробили це вугільники, які готували пасту з тим, що було під рукою: яйцями, сиром та шинкою. Згодом цей рецепт став популярним у всій Італії та за її межами. Головне правило приготування пасти карбонара — не використовувати вершки, які псують смак і роблять страву надто важкою. Як приготувати пасту карбонара по-справжньому розповіли на кулінарному сайті Cucina Boom.

Паста алла карбонару

Інгредієнти (на 4 порції):

400 г спагеті;

200 г шинки або бекону;

4 яєчні жовтки;

100 г тертого сиру пармезан;

2 зубчики часнику;

4 столові ложки оливкової олії;

сіль та чорний перець до свого смаку.

У великій каструлі доведіть до кипіння воду, посоліть її і зваріть спагеті до стану аль денте (тобто щоб вони були твердими всередині). Відкиньте спагеті на друшляк і залиште трохи води від варіння.

У сковороді на середньому вогні розігрійте оливкову олію та обсмажте на ній часник до золотистого кольору. Додайте нарізану дрібними шматочками шинку або бекон і смажте, помішуючи, до хрусткої скоринки.

У невеликій мисці збийте яєчні жовтки з тертим пармезаном, посоліть і поперчіть до смаку.

Перекладіть спагеті в сковороду з шинкою або беконом і добре перемішайте. Потім додайте яєчно-сирну суміш і швидко перемішайте, щоб вона не згорнулася. Якщо паста вийшла дуже сухою, додайте трохи води від варіння спагеті.

Розкладіть пасту по тарілках, посипте ще пармезаном і чорним перцем. Подавайте гарячою.

А на десерт ви можете приготувати найсмачніший лимонний торт.