Улюблена паста Берлусконі. Рецепт італійської пасти алла карбонара
Це одна з найвідоміших та найулюбленіших страв італійської кухні, яку, за легендою, придумали римські вугільники.
Сьогодні в Італії помер відомий політик Сільвіо Берлусконі. Крім політики він також прославився своїми численними романами та любов'ю до справжнього італійського "солодкого життя". Він, як і всі італійці, любив добре поїсти: любив омарів та устриць, а також піцу та пасту. Пасту алла карбонара (Pasta alla carbonara) готують по всій Італії. Але вважається, що її вигадали в Римі.
Причому зробили це вугільники, які готували пасту з тим, що було під рукою: яйцями, сиром та шинкою. Згодом цей рецепт став популярним у всій Італії та за її межами. Головне правило приготування пасти карбонара — не використовувати вершки, які псують смак і роблять страву надто важкою. Як приготувати пасту карбонара по-справжньому розповіли на кулінарному сайті Cucina Boom.
Паста алла карбонару
Інгредієнти (на 4 порції):
- 400 г спагеті;
- 200 г шинки або бекону;
- 4 яєчні жовтки;
- 100 г тертого сиру пармезан;
- 2 зубчики часнику;
- 4 столові ложки оливкової олії;
- сіль та чорний перець до свого смаку.
У великій каструлі доведіть до кипіння воду, посоліть її і зваріть спагеті до стану аль денте (тобто щоб вони були твердими всередині). Відкиньте спагеті на друшляк і залиште трохи води від варіння.
У сковороді на середньому вогні розігрійте оливкову олію та обсмажте на ній часник до золотистого кольору. Додайте нарізану дрібними шматочками шинку або бекон і смажте, помішуючи, до хрусткої скоринки.
У невеликій мисці збийте яєчні жовтки з тертим пармезаном, посоліть і поперчіть до смаку.
Перекладіть спагеті в сковороду з шинкою або беконом і добре перемішайте. Потім додайте яєчно-сирну суміш і швидко перемішайте, щоб вона не згорнулася. Якщо паста вийшла дуже сухою, додайте трохи води від варіння спагеті.
Розкладіть пасту по тарілках, посипте ще пармезаном і чорним перцем. Подавайте гарячою.
А на десерт ви можете приготувати найсмачніший лимонний торт.