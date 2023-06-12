Найсмачніша випічка: рецепт галети з чорницями та лимоном
Галета – це проста та смачна французька випічка, яку просто приготувати.
Літо – це найкращий час для того, щоб готувати галети зі свіжими фруктами та ягодами. Це проста випічка, в якій ідеально поєднуються хрумке тісто і соковита начинка. Можна використовувати будь-які фрукти або зовсім приготувати несолодку галету.
Але з чорницею та лимоном вийде особливо смачно. Цей рецепт було опубліковано на сайті Tatyanas Everyday Food.
Галета з чорницею та лимоном
Інгредієнти:
Для чорничного начиння:
- 850 г чорниці;
- 1/4 склянки цукру;
- 1/4 чайної ложки солі;
- 2 столові ложки борошна;
- 1 ст. л. кукурудзяного крохмалю;
- 1 чайна ложка ванільного екстракту;
- цедра від двох великих лимонів;
- 3 ст. л. лимонного соку.
Для тіста:
- 220 г борошна;
- 1/4 чайної ложки морської солі;
- 3/4 склянки несолоного вершкового масла;
- 1/4 склянки крижаної води.
Спочатку приготуйте тісто для галети. Вершкове масло наріжте невеликими шматочками та помістіть в морозильну камеру на 15 хвилин.
Покладіть холодну олію в кухонний комбайн разом із борошном та сіллю. Змішайте борошно та олію разом, поки не утворюються дрібні крихти. Додати холодну воду, по 1 столовій ложці за раз, перемішуючи після кожного додавання, поки у вас не вийде кулька щільного тіста.
Перекладіть тісто на аркуш поліетиленової плівки. Акуратно сформуйте диск, добре загорніть та поставте в холодильник на 1 годину.
Корж для галети також можна приготувати заздалегідь.
Далі приготуйте начинку. У великій мисці змішайте цукор, сіль, ванільний екстракт, борошно та кукурудзяний крохмаль. Крохмаль потрібен, щоб вбирати при випічці сік, що виділився.
Додайте цедру 2 великих лимонів і додайте близько 3 столових ложок свіжого лимонного соку. Акуратно перемішайте начинку.
Розігрійте духовку до 190 градусів. Дістаньте тісто для коржа з холодильника та розгорніть його. Розкачайте його в тонкий шар. Викладіть підготовлену чорничну начинку до центру тіста. Акуратно підніміть краї коржа вгору та над начинкою, складаючи її до центру.
Збийте яйце в чашці та змастіть галету. За бажання посипте поверх галету цукром. Випікайте чорничну галету протягом 35-40 хвилин, поки скоринка пирога стане золотисто-коричневою.
Дістаньте галету з духовки та дайте їй охолонути як мінімум 20-30 хвилин перед подачею на стіл, тому, що начинка буде дуже гарячою.
До такої галети відмінно підходить ванільне морозиво або збиті вершки. А можна ще гарячу галету злегка присипати свіжонатертою лимонною цедрою для аромату.
Також ви можете приготувати смачне морозиво у себе вдома. І додати до нього все, що вам заманеться. Наприклад, порошок матчу.