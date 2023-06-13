Закусочний торт з грибами та куркою: покроковий рецепт

Перед подачею торт можна посипати зеленню.

Поєднання курки та грибів у будь-якій страві – безпрограшний варіант. Сьогодні ми пропонуємо приготувати закусочний торт із двома цими інгредієнтами, яким поділилася кулінарна блогерка Юлія Симончук. Він виходить смачним і стане окрасою будь-якого святкового столу.

Торт закусочний з куркою та грибами.

Інгредієнти:

крекер (вершковий чи солоний) – 1 пачка;

печериці – 200 г;

цибуля – 200 г;

курка копчена — 150 г;

волоські горіхи – 30 г;

олія – 2 ст. л;

олія – 2 ст. л;

сіль, перець – за смаком;

вершковий сир – 300 г;

вершки 33% — 50 г.

Спосіб приготування:

Цибулю почистити, дрібно порізати й обсмажити на сковороді на вершковому та рослинному маслі. Дрібно нарізати печериці (трохи відкласти для прикрашання) і додати їх до цибулі на сковороду. Посолити, поперчити та смажити до готовності.

Копчену курку нарізати дрібними шматочками.

Далі потрібно приготувати крем. Для цього вершки змішати із вершковим сиром до однорідності, за бажанням викласти в кондитерський мішок.

Збираємо торт. На тарілку або іншу поверхню поставити роз'ємну форму, викласти крекер. Потім — крем, грибна начинка, знову крекери, крем, курка, поверх неї волоські горіхи, знову крем, крекери і так — поки не закінчаться інгредієнти. У начинку за потреби можна додавати трохи крему.

У формі поставити торт на ніч у холодильник для просочення, накривши харчовою плівкою, щоб не пересох. Вранці або перед подачею зняти форму, обмазати боки кремом, прикрасити грибами, що залишилися, заздалегідь підсмаженими, і при бажанні можна посипати зеленню.

Раніше Фокус писав, як приготувати закуску лише з двох інгредієнтів.