Усього два інгредієнти. Рецепт простої та ситної закуски нашвидкуруч
Найкраще така закуска йде з хрустким багетом чи підсмаженим хлібом.
Що може бути смачнішим і швидшим для тих, хто зголоднів, ніж шматочок хліба або батона зі смачною і ситною закускою. Пропонуємо варіант простої закуски для бутербродів всього з кількох інгредієнтів за рецептом Крістіни Азізян. На її приготування піде всього кілька хвилин, і вона безумовно посяде своє місце в переліку рецептів-"виручалочок".
Проста закуска з йогуртом та цибулею
Інгредієнти:
- цибуля — 2-3 шт;
- йогурт чи сметана — 120 г;
- рослинна олія;
- паприка — 1 ч. л;
- гострий перець чилі — до смаку;
- сіль — 0,5 ч. л;
- цукор — 1 ч. л;
- сік половини лимона — за бажанням.
Спосіб приготування:
Цибулю почистити, порізати на дрібні кубики, обсмажити на олії до золотистого кольору, а потім для карамелізації додати чайну ложку цукру. Готову цибулю змішати з йогуртом (або сметаною), приправами та лимонним соком. Подавати таку закуску можна з хрустким багетом, тако або тостом. В принципі, навіть намазана на звичайний хліб, вона буде дуже смачною.
Раніше Фокус писав як приготувати швидку закуску до пива з курячого філе, а також ділився рецептом бюджетної закуски.