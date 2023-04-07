Усього два інгредієнти. Рецепт простої та ситної закуски нашвидкуруч

Найкраще така закуска йде з хрустким багетом чи підсмаженим хлібом.

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Що може бути смачнішим і швидшим для тих, хто зголоднів, ніж шматочок хліба або батона зі смачною і ситною закускою. Пропонуємо варіант простої закуски для бутербродів всього з кількох інгредієнтів за рецептом Крістіни Азізян. На її приготування піде всього кілька хвилин, і вона безумовно посяде своє місце в переліку рецептів-"виручалочок".

Проста закуска з йогуртом та цибулею

Інгредієнти:

цибуля — 2-3 шт;

йогурт чи сметана — 120 г;

рослинна олія;

паприка — 1 ч. л;

гострий перець чилі — до смаку;

сіль — 0,5 ч. л;

цукор — 1 ч. л;

сік половини лимона — за бажанням.

Спосіб приготування:

Цибулю почистити, порізати на дрібні кубики, обсмажити на олії до золотистого кольору, а потім для карамелізації додати чайну ложку цукру. Готову цибулю змішати з йогуртом (або сметаною), приправами та лимонним соком. Подавати таку закуску можна з хрустким багетом, тако або тостом. В принципі, навіть намазана на звичайний хліб, вона буде дуже смачною.

Раніше Фокус писав як приготувати швидку закуску до пива з курячого філе, а також ділився рецептом бюджетної закуски.