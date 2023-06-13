Ситно і швидко: рецепт курячих бомбочок з грибами

Такі бомбочки можна подавати як окремо, так і з гарніром.

Продовжуючи тему смакового поєднання курячого м'яса та грибом, не можемо залишити без уваги рецепт з кулінарного каналу "Рецепти щодня". Курячі бомбочки з грибами – чудова альтернатива ситній вечері. Їх можна як перекус брати з собою на роботу, а також на пікнік.

Курячі бомби з грибами

Інгредієнти:

куряче філе – 500 г;

гриби – 300 г;

сир нежирний – 70 г;

вершки 20% — 3 ст. л;

цибуля – 1 шт.;

сіль, перець чорний мелений – до смаку.

Спосіб приготування:

Гриби нарізати кубиками й обсмажити на оливковій олії з подрібненою цибулею, в кінці посолити і поперчити. До грибів додати натертий сир та вершки, перемішати. Куряче філе відбити, посолити, поперчити. У центр покласти грибний фарш, згорнути, надавши форму "бомбочки", за необхідності заколоти зубочистками.

Загорнути у фольгу (заздалегідь змастити фольгу оливковою олією) і запікати в духовці при температурі 200 градусів 30 хвилин, після чого зняти фольгу і дати підрум'янитися ще 5-10 хвилин.

Раніше Фокус писав, як приготувати закусочний торт із куркою та грибами.