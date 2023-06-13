Здивуйте гостей: рецепт закуски "Хвіст павича"

Така закуска має дуже ефектний вигляд і нікого не залишить байдужим.

Якщо не знаєте, чим швидким, смачним та оригінальним прикрасити стіл до приходу гостей, закуска "Хвіст павича" — те, що здивує їх не лише смаком, а й оформленням. Рецептом цієї страви поділилися на каналі "Рецепти щодня".

Закуска "Хвіст павича"

Інгредієнти:

баклажани – 300 г;

огірки – 200 г;

помідори – 150 г;

сир – 150 г;

часник – 2 зубчики;

маслини — 10 шт;

борошно — 20 г;

майонез – 70 г;

сіль, перець – до смаку.

Спосіб приготування:

Баклажани нарізати навскіс, кільцями шириною у сантиметр. Посипати сіллю, перемішати та залишити на 15 хвилин. Потім добре промити та обсушити. Обваляти в борошні. Сковороду з олією розігріти, викласти баклажани й обсмажити до золотистого кольору з двох сторін.

Сир натерти на середній тертці. Додати майонез, видавлений часник, все перемішати. Огірки нарізати навскіс, тонкими кільцями. Помідори та маслини також нарізати тонкими кільцями. На баклажани викласти сирну начинку.

Прикрасити скибочками помідорів, огірків та маслин. Готові баклажани викласти у формі хвоста павича на велику тарілку.

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