Тане в роті: рецепт ніжного бананового печива
Приготування печива займе не більше півгодини.
Якщо у вас в кухні є пара бананів, трохи борошна, масла та цукру, рекомендуємо приготувати найсмачніше бананове печиво, яке буквально тане в роті. Рецептом цього простого десерту поділилися на каналі "Рецепти щодня".
Бананове печиво
Інгредієнти:
- вершкове масло – 115 г;
- цукор – 100 г;
- яйце – 2 шт;
- розпушувач – 10 г;
- сіль — 0,5 ч. л;
- банан – 2 шт;
- борошно — 320 г;
- ванільний цукор – 1 ч. л.
Спосіб приготування:
Вершкове масло кімнатної температури покласти в чашу, влити яйця, всипати цукор і збити міксером до однорідної маси. Банани розім'яти виделкою, додати масляно-яєчну масу, всипати ванільний цукор, сіль і перемішати міксером. Потім туди ж ввести частинами просіяне борошно, змішане з розпушувачем, і знову перемішати лопаткою до однорідної маси.
Деко застелити пергаментним папером і викласти по столовій ложці тіста на невеликій відстані один від одного. Можна видавити тісто із кондитерського мішка.
Відправити деко в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 20-25 хвилин.
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