Холодний полуничний суп: рецепт літнього десерту за пару хвилин (відео)

При подачі в кожну тарілку потрібно покласти кульку морозива та прикрасити кількома листочками м'яти.

Полуниця хороша у будь-якому вигляді. Її можна додавати у випічку, креми, напої, готувати киселі, варення, смузі, навіть солодкі хачапурі. Однак ця ягода може стати чудовою основою і для солодкого літнього супу, рецептом якого поділилася відома українська кулінарна блогерка Валерія Велігура. На приготування такої страви піде всього кілька хвилин, а домочадці оцінять її смак і вашу фантазію.

Холодний полуничний суп

Інгредієнти на дві порції:

свіжа холодна полуниця – 400 г;

сік лимона – 1 ст. л;

м'ята – 3-4 листочки;

натуральний йогурт – 4 ст. л;

цукрова пудра – 1-2 ст. л.

Для подачі – свіжа полуниця, м'ята та мигдалеві пластівці.

Спосіб приготування:

У глибоку миску скласти полуницю, влити йогурт, лимонний сік, цукрову пудру. Все перебити блендером до рідкої однорідної маси. Розлити суп по тарілках, зверху в кожну покласти кульку морозива та прикрасити кількома листочками м'яти.

Раніше Фокус писав, як приготувати шоколадний медовик із полуницею, бісквіт із цією ягодою і навіть тирамісу. Крім того, полуниця хороша і як інгредієнт для трайфла.