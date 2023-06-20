Літній салат з язиком: простий рецепт святкової страви

Для тих, хто любить відварений язик, цей салат – справжня знахідка.

Цей салат дуже літній, адже він готується зі свіжими овочами. Заправити його потрібно майонезом. Його можна зробити самостійно, або купити у супермаркеті.

Він виходить схожим на олів'є, але набагато смачніше. Адже свіжі овочі надають йому особливого смаку. Рецептом поділився шеф-кухар Володимир Ярославський, зазначивши, що таку страву готували у його сім'ї багато років.

Салат з язиком

Інгредієнти:

2 відварені яйця;

140 г відвареного язика;

100 г свіжого огірка;

80 г зеленого горошку;

90 г майонезу;

10 г діжонської гірчиці, сіль, перець;

зелень петрушки або кріп та естрагон.

Спочатку відваріть мову. У велику каструлю покладіть моркву, цілу невелику цибулину, корінь селери, лаврове листя, перець, сіль. Доведіть до кипіння і покладіть язик. Можна притиснути його невеликою тарілкою, щоб він не виринав у процесі варіння.

Варимо на повільному вогні до м'якості в товстій частині. Це триватиме близько двох годин. Залежить від м'яса. Коли язик стане м'яким – виймайте його відразу ж, поки він дуже гарячий, під холодною проточною водою зніміть шкіру. З правильно звареного язика шкіра легко знімається.

Після цього охолодіть його і наріжте соломкою. Повинні вийти брусочки 2-3 мм товщиною та довжиною 5 см.

Також наріжте свіжий огірок. Заморожений зелений горошок киньте в киплячу підсолену воду і варіть з моменту закипання 5-6 хвилин|мінути|. Відкиньте на сито і дайте охолонути.

Яйця відваріть вкруту, охолодіть. Дістаньте жовтки і розітріть із гірчицею, сіллю та чорним перцем.

Білки наріжте соломкою, зелень дрібно наріжте.

Змішайте всі інгредієнти та салат готовий.

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