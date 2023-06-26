Ягідний сезон: рецепт полунично-шоколадного морозива
Під час подачі морозиво можна прикрасити гілочками м'яти.
Сезон полуниці все ще триває, тож ми продовжуємо тішити читачів новими та цікавими рецептами з цією ягодою. Сьогодні пропонуємо приготувати десерт, від якого будуть в захваті як діти, так і дорослі, — полунично-шоколадне морозиво. Освіжаюче, смачне та з ніжним ароматом воно стане справжнім хітом у спекотний день. Рецептом поділилися в блозі "Рецепти щодня".
Полунично-шоколадне морозиво
Інгредієнти:
- полуниця — 300 г.
- вершки 33% — 300 мл;
- згущене молоко — 250 г;
- какао-порошок — 3 ст. л;
- темний шоколад — 30 г;
- сіль — дрібка.
Спосіб приготування:
Полуницю помити, просушити на паперовому рушнику, видалити хвостики і подрібнити блендером у пюре. Перелити отриману масу в каструлю і варити на невеликому вогні 4-5 хвилин до загустіння, повністю остудити.
Охолоджені вершки збити міксером у густу піну. Додати згущене молоко, какао і полуничне пюре, ще раз збити.
Шоколад дрібно порубати і додати до решти інгредієнтів разом із сіллю, перемішати.
Викласти масу в контейнер, закрити кришкою. Прибрати в морозильник на 6-8 годин. При подачі можна прикрасити гілочками м'яти.
Раніше Фокус писав, як приготувати смачне полуничне суфле, а також солодкий хачапурі з полуницею.