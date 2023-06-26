Енергетичні батончики своїми руками: простий рецепт корисного перекусу

Крім сухофруктів у батончики можна додати горіхи.

Якщо у вас вдома є трохи вівсянки, сухофруктів і горіхової пасти, саме час приготувати смачні та корисні енергетичні батончики. Вони добре вгамують голод, додадуть організму бадьорості та не позначаться на фігурі зайвими жировими відкладеннями. Рецептом приготування цього перекусу поділилися в кулінарному блозі "Рецепти щодня".

Енергетичні батончики

Інгредієнти:

вівсяне борошно — 40 г;

вівсяні пластівці — 40 г;

мед — 60 г;

горіхова паста — 40 г;

сухофрукти — 30 г.

Спосіб приготування:

Вівсяні пластівці та вівсяне борошно змішати з горіховою пастою і медом або сиропом до однорідності. Маса має добре ліпитися, тримати форму.

Сухофрукти нарізати на дрібні шматочки. Для батончиків підійдуть абсолютно будь-які сухофрукти: курага, чорнослив, родзинки, фініки, ківі. Можна додати будь-якого насіння — соняшникового, гарбузового, лляного, насіння чіа, кунжут. Також непоганою добавкою стануть і горіхи: мигдаль, волоські горіхи, кеш'ю та інші.

Вмішати сухофрукти (і горіхи, за бажанням) у масу. Викласти масу на папір для випічки, сформувати ковбаску. Можна змастити руки рослинною олією або формувати батончики мокрими руками, тоді вони не прилипатимуть. Ковбаску нарізати на порційні батончики.

Раніше Фокус писав, як приготувати батончики "Баунті" всього з трьох інгредієнтів.