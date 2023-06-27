Тануть у роті: рецепт шоколадно-сирних кексів
Завдяки сиру в складі тіста, кекси виходять дуже ніжними.
Що може бути кращим початком дня, ніж щось солодке і смачне? Щоб усі справи ладилися, а настрій був на висоті, рекомендуємо приготувати сирно-шоколадні кекси за рецептом із кулінарного блогу "Рецепти щодня". Вони просто тануть у роті, а шоколад дасть заряд енергії на весь день.
Сирно-шоколадні кекси
Інгредієнти:
- кисломолочний сир — 300 г;
- маргарин — 150 г;
- яйце — 4 шт;
- цукор — 150 г;
- борошно — 350 г;
- ванільний цукор — 1 пакетик;
- розпушувач — 10 г;
- чорний шоколад — 100 г;
- родзинки — 100 г (за бажанням).
Спосіб приготування:
У глибокій мисці збити міксером курячі яйця. Маргарин кімнатної температури збити з цукром і ванільним цукром, поступово додаючи яйця і не припиняючи збивати.
Борошно просіяти, додати в нього розпушувач, всипати в яєчно-маргаринову суміш. Додати в масу сир і перемішати. Кинути в тісто промиті й висушені родзинки та тертий на тертці шоколад, ретельно перемішати.
Розподілити тісто по паперових формочках для кексів або в спеціальну силіконову (чи металеву) форму і відправити в розігріту до 200 градусів духовку на 20 хвилин.
Раніше Фокус писав, чому осідають кекси і капкейки, а також як уникнути цього під час приготування.