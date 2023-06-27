Тануть у роті: рецепт шоколадно-сирних кексів

Завдяки сиру в складі тіста, кекси виходять дуже ніжними.

Що може бути кращим початком дня, ніж щось солодке і смачне? Щоб усі справи ладилися, а настрій був на висоті, рекомендуємо приготувати сирно-шоколадні кекси за рецептом із кулінарного блогу "Рецепти щодня". Вони просто тануть у роті, а шоколад дасть заряд енергії на весь день.

Сирно-шоколадні кекси

Інгредієнти:

кисломолочний сир — 300 г;

маргарин — 150 г;

яйце — 4 шт;

цукор — 150 г;

борошно — 350 г;

ванільний цукор — 1 пакетик;

розпушувач — 10 г;

чорний шоколад — 100 г;

родзинки — 100 г (за бажанням).

Спосіб приготування:

У глибокій мисці збити міксером курячі яйця. Маргарин кімнатної температури збити з цукром і ванільним цукром, поступово додаючи яйця і не припиняючи збивати.

Борошно просіяти, додати в нього розпушувач, всипати в яєчно-маргаринову суміш. Додати в масу сир і перемішати. Кинути в тісто промиті й висушені родзинки та тертий на тертці шоколад, ретельно перемішати.

Розподілити тісто по паперових формочках для кексів або в спеціальну силіконову (чи металеву) форму і відправити в розігріту до 200 градусів духовку на 20 хвилин.

Раніше Фокус писав, чому осідають кекси і капкейки, а також як уникнути цього під час приготування.