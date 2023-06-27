Легка та смачна. Рецепт сирної запіканки без борошна

Це чудова страва для тих, хто не любить у спеку стояти біля плити.

Сирна запіканка чудово підходить для літнього меню. Адже її можна приготувати про запас, залишити в холодильнику, а потім подавати на сніданок, обід і вечерю зі свіжими фруктами, ягодами, шоколадом або м'ятою.

У рецепті, який опублікувала кулінарний блогер Христина Булезюк, немає борошна, натомість є трохи манки. Запіканка виходить ніжно і дуже смачною. А готується за пів години в духовці. Головне, правильно змішати всі інгредієнти.

Сирна запіканка без борошна

Інгредієнти:

600 г сиру;

5 яєць;

6 ст. л. цукру;

6 ст. л. манки;

1 пакетик ванільного цукру;

трохи кориці;

50 г вершкового масла;

3 ст. л. родзинок.

Кладемо сир у миску і збиваємо блендером, потроху додаємо манку, яйця, потім цукор і ванільний цукор. Ванільний цукор можна замінити звичайною ваніллю, або екстрактом. Можете всипати трохи кориці, якщо любите. Вмішуємо родзинки. Якщо не любите, можна додати курагу, або будь-які інші сухофрукти. Смачно виходить також із сушеною вишнею. А можна взагалі нічого не додавати.

Форму змащуємо вершковим маслом. Духовку розігріваємо до 180 градусів. Заготівлю для запіканки викладаємо у форму, накриваємо фольгою і запікаємо близько 20 хвилин. Після знімаємо фольгу і печемо ще пів години за тієї ж температури. Готову запіканку змащуємо вершковим маслом.

Другого дня можна їсти підігрітою, за цим рецептом запіканка виходить завжди, головне вибрати смачний, не кислий сир.

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