Дуже смачна куряча печінка по-берлінськи: покроковий рецепт (відео)
Найсмачніше така печінка — з картопляним пюре.
Печінку люблять не всі, але якщо знайти "свій" рецепт приготування, вона безперечно стане хітом будь-якого столу. Кулінарна блогерка Юлія Симончук рекомендує приготувати печінку по-берлінськи, яка виходить соковитою та ситною, а яблучна кислинка надає їй особливого смаку.
Печінка по-берлінськи
Інгредієнти:
- куряча печінка — 500 г;
- яблука — 2-3 шт;
- цибуля — 2-3шт;
- борошно — 3 ст. л;
- соняшникова олія для смаження;
- сіль, перець і спеції — за смаком.
Спосіб приготування:
Нарізати яблука кружальцями і видалити серединки, обсмажити на сковороді з усіх боків на олії. Перекласти в тарілку.
У цій сковорідці, на цій же олії обсмажити на помірному вогні цибулю, порізану кільцями, а потім — печінку, попередньо помивши її, очистивши від плівок та запанірувавши в борошні.
Усе готове викласти, чергуючи, на сковороду, посолити, поперчити, за бажанням додати інші спеції. Потримати на вогні ще кілька хвилин.
Найкраще ця печінка йде з картопляним пюре.
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