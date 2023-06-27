Дуже смачна куряча печінка по-берлінськи: покроковий рецепт (відео)

Найсмачніше така печінка — з картопляним пюре.

Печінку люблять не всі, але якщо знайти "свій" рецепт приготування, вона безперечно стане хітом будь-якого столу. Кулінарна блогерка Юлія Симончук рекомендує приготувати печінку по-берлінськи, яка виходить соковитою та ситною, а яблучна кислинка надає їй особливого смаку.

Печінка по-берлінськи

Інгредієнти:

куряча печінка — 500 г;

яблука — 2-3 шт;

цибуля — 2-3шт;

борошно — 3 ст. л;

соняшникова олія для смаження;

сіль, перець і спеції — за смаком.

Спосіб приготування:

Нарізати яблука кружальцями і видалити серединки, обсмажити на сковороді з усіх боків на олії. Перекласти в тарілку.

У цій сковорідці, на цій же олії обсмажити на помірному вогні цибулю, порізану кільцями, а потім — печінку, попередньо помивши її, очистивши від плівок та запанірувавши в борошні.

Усе готове викласти, чергуючи, на сковороду, посолити, поперчити, за бажанням додати інші спеції. Потримати на вогні ще кілька хвилин.

Найкраще ця печінка йде з картопляним пюре.

Раніше Фокус писав, як приготувати смачний салат на святковий стіл із курячою печінкою.