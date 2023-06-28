Соковитий і ніжний пиріг до чаю: простий рецепт десерту

У тісто можна додати шоколадні краплі, які нададуть пирогу більш насиченого та приємного смаку.

Якщо ламаєте голову, що швиденько приготувати до чаю, щоб було смачно, поживно та не забрало багато часу, рекомендуємо скористатися рецептом кулінарної блогерки Сабіни Сариєвої. Вона розповіла, як приготувати вишуканий десерт, що обов'язково підкорить серця та шлунки ваших гостей і рідних.

Ніжний пиріг до чаю

Інгредієнти:

яйця — 4 шт.;

ванільний цукор — 8 г;

цукор — 150 г;

натуральний йогурт або сметана — 150 г;

вершкове масло — 150 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

борошно — 250 г;

какао-порошок — 2 ст. л.;

шоколадні краплі.

Спосіб приготування:

У глибокому посуді з'єднати яйця, ванільний цукор, цукор і збивати до пишної світлої маси. Потім туди ж додати розтоплене вершкове масло, натуральний йогурт або сметану, все перемішати до однорідності.

В отриману масу всипати змішані та просіяні розпушувач і борошно, перемішати до однорідності.

Більшу частину тіста вилити у форму. В решту додати какао, знову перемішати, щоб маса стала однорідною за кольором і консистенцією. Потім довільно розподілити її поверх світлого шару та злегка можна перемішати за допомогою дерев'яної палички. Зверху за бажанням розподілити шоколадні краплі та відправити в попередньо розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 35 хвилин.

Раніше Фокус писав, як приготувати смачний літній пиріг із абрикосами.