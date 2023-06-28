Ідеальна намазка. Простий паштет із яєць усього за кілька хвилин (відео)

Такий паштет можна зберігати в холодильнику до трьох днів.

Іноді найсмачнішу страву готують дуже просто і вона не потребує особливих навіків чи дорогих інгредієнтів. Однією з таких можна назвати паштет з яєць, рецептом якого поділився кулінарний блогер Юрій Корольов. Його можна робити хоч щодня, це займе не більше кількох хвилин, а можна приготувати про запас на 2-3 дні. Принадність такого паштету ще й у тому, що в нього можна додавати різні добавки на свій смак. Він має ніжну м'яку текстуру.

Паштет із яєць

Інгредієнти:

яйця — 6 штук;

сіль;

перець та інші спеції за смаком;

кріп свіжий;

майонез або сметана.

Спосіб приготування:

Яйця відварити круто, остудити, почистити, помістити в чашу блендера. Туди ж всипати сіль, перець, спеції, дрібно порубаний кріп, усе перебити в однорідну масу.

Такий паштет дуже смачний на підсмаженому хлібі, з огірком і авокадо як ранкові бутерброди, а також для приготування перекусів із хлібом або батоном протягом дня.

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